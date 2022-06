La clau de l’èxit, segons Anna Bosch de Basea, ha estat «estudiar molt» i fer el que «realment» li agradava. Una voluntat que la va portar a decantar-se pel Batxillerat Humanístic.

Als exàmens de Selectivitat hi va anar segura d'ella mateixa, amb un coixí (un 9,30 de mitjana de Batxillerat) que li permetia seguir somiant per a fer-se un lloc a la carrera que volia estudiar: un doble grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades a la Universitat Pompeu Fabra. Però sabia que les setmanes prèvies als exàmens eren clau. «Estudiava cada dia, sobretot vaig repassar molt en grup amb les meves amigues», va assegurar. I «al final», va celebrar, «m’ha anat molt bé».

De fet, va conèixer els resultats de les PAU en el viatge de final de curs a Mallorca. «Estava a la platja amb els meus amics, vam saber que acabaven de sortir les notes i de seguida vaig córrer a mirar-les», va explicar. «Sabia que m’havia anat bé, però no m’esperava ser la millor nota de la província de Girona». De fet, de tots els exàmens ha obtingut un 10, excepte en la prova de Llengua catalana i Llengua castellana, on la qualificació ha estat de 9,50. Un resultat que, en veure’l, la va «decebre una mica» perquè n’havia sortit amb molt bon sabor de boca.

Ahir, a pocs minuts de desembarcar al Port de Barcelona (quan va recuperar la cobertura de mòbil), es va trobar amb desenes de missatges de familiars i amics felicitant-la per haver estat una de les millors notes de Catalunya. «Estic molt contenta, però la veritat és que encara no m’ho crec, ara sento que tot l’esforç que he fet ha valgut la pena», va afirmar. La seva mare, Elisabet Comín, va assegurar que se sent «molt orgullosa». «Al llarg de tot el curs ha tret notes molt altes i alguna vegada, fent broma, li havíem dit que seria una de les millors notes de Catalunya, però hi ha tants candidats que és impossible imaginar-te que realment serà la teva filla». Ara, ponderada amb la mitjana de Batxillerat, té una nota d'accés de 13,45 sobre 14.

Per la seva banda, la directora de l'institut de Tossa de Mar, Montse Teixidor, va celebrar el mèrit. «És el resultat d'una feina intensa, és una alumna excepcional i pel conjunt de professorat és motiu de gran satisfacció».