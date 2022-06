El projecte «En Bona Companyia», impulsat per Càritas Pla de l’Estany i l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany amb la col·laboració dels instituts de la comarca, ha tancat la seva primera edició amb un balanç «molt positiu». La iniciativa, que vol posar en valor la solidaritat dels joves cap a les persones grans que viuen soles a través del voluntariat, ha posat en contacte 22 estudiants de 4t d’ESO amb 11 usuaris del programa Fem Companyia. D’aquesta manera, els joves han acompanyat, escoltat i conversat activament amb les persones grans participants (majors de 70 anys), contribuint a minimitzar els efectes de la soledat no desitjada que pateixen els veïns i veïnes del Pla de l’Estany. Des del Servei de Promoció de l’Autonomia Fem Companyia del Consell Comarcal asseguren que «gràcies al projecte s’han fomentat relacions entre generacions que han servit per millorar el benestar emocional, tant dels joves com de les persones grans».