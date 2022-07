Després de setmanes d’estabilització i amb tendència a la baixa, els casos de coronavirus han experimentat un fort augment a Catalunya la darrera setmana. Els principals motius són que les variants d’òmicron estan guanyant terreny i s’estan produint moltes reinfeccions, segons apunten experts.

A la Regió Sanitària de Girona, pràcticament la meitat dels últims casos detectats corresponen a la població de més de 60 anys. Les fortes pujades de transmissió en aquests grups d’edat poden estar associades a pèrdues d’immunitat, possiblement per les noves variants, i també cal tenir present que ja fa cert temps que van rebre la dosi de reforç.

Malgrat tot, la vacunació d’aquestes dosis no està avançant en termes generals, sinó que fa mesos que està estancada, sobretot en la població de menys de 50 anys. De fet, el cap d’epidemiologia de l’hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut aquesta setmana en una entrevista a ACN que la situació de la setena onada de la covid-19 preocupa als sanitaris. A més, assenyala que si el percentatge de vacunació de la tercera dosi fos com el de la primera i segona, «la magnitud d’aquesta onada hauria sigut notablement inferior».

En referència a això, les dades a Girona fa mesos que estan estancades. En el cas de la dosi de reforç, menys de la meitat de la població de menys de 50 anys la té. El percentatge va disminuint a mesura que baixa l’edat. D’aquesta manera, el percentatge en la població de 40 a 49 anys és del 45,3%, en els gironins de 30 a 39 anys és del 28,8%; en la població de 20 a 29 anys, del 21,4% i, la resta, està per sota del 4%.

Experts alerten que, mentre el Govern planteja administrar la quarta dosi a partir de la tardor, encara hi ha molta població que no té ni la tercera. I, encara més, hi ha part de la població que encara no ha iniciat la vacunació. Aquest fet s’evidencia en els nens de 5 a 11 anys, ja que només una tercera part té la primera dosi, la mateixa dada que a principis d’any. I només una quarta part té la pauta completa.

És per això que, aquesta setmana, Salut fa una crida perquè la població que no té la dosi de reforç es vacuni, també per protegir els més vulnerables. Cal recordar que l’explosió de contagis de la sisena onada va deixar moltes persones contagiades, sobretot joves. Fins ara, una part important d’aquestes persones no ha pogut rebre la tercera dosi perquè, per protocol, cal esperar-se com a mínim cinc mesos per tornar-se a vacunar contra la covid-19. Ara que ha passat aquest temps, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha fet una crida perquè aquells que no s’hagin reinfectat en aquest període agafin hora per rebre la tercera dosi. El percentatge de reinfeccions en persones joves se situa quasi en un 25%, mentre que en els majors de 50 és d’aproximadament el 10%.

Casos en augment

De forma paral·lela, els positius segueixen en augment. Les últimes dades mostren que es manté la tendència en ascens dels positius de covid-19, que ja representen el 60% de les infeccions circulants.

Científics han mostrat que els estudis d’anàlisi de les variants constaten que la variant BA.5 està guanyant terreny a la resta. Les prediccions situen un escenari on s’arribarà al pic de contagis entre la segona i la tercera del juliol, a falta de concretar-ho durant la setmana que ve, amb les dades ja seqüenciades un cop passat el pont de Sant Joan.

Pel que fa a les visites a l’atenció primària, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha recalcat que cada vegada van més en augment. En aquest sentit, demana que totes aquelles visites per simptomatologia lleu, en persones no vulnerables o menors de 60 anys i que no mostrin quadre clínic greu, és recomanable no fer-les, quedar-se a casa i fer un tractament simptomàtic.

Com a bona notícia, la xifra d’ingressats crítics per coronavirus se situa en «mínims històrics» i la d’hospitalitzats està estable.