Els càmpings ja tenen un 20% més de viatgers que el 2019

Les dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents al mes de maig confirmen el bon moment que viuen els càmpings gironins, que ja tenen un 20% més de viatgers i pernoctacions que l’any 2019, abans de la pandèmia. En canvi, l’estadística també indica que al sector dels apartaments turístics li està costant una mica més recuperar-se, ja que encara es troba un 17% per sota del nombre de viatgers i pernoctacions de 2019.

Fa pocs dies, durant la presentació de la temporada d’estiu per part del Patronat de Turisme, el sector dels càmpings va deixar clar que la pandèmia no els ha perjudicat, al contrari, ja que molta gent ha optat per buscar entorns naturals i a l’aire lliure com els que ells ofereixen. I després de dos anys en què han tingut una forta afluència de clients de proximitat, ara ja estan recuperant els internacionals, de manera que tenen una alta xifra de reserves i fins i tot adverteixen que potser no podran assumir els clients d’última hora.

Les xifres de l’INE confirmen aquestes bones sensacions. Les dades indiquen que, durant el passat mes de maig, van rebre un total de 130.061 viatgers, el que significa gairebé un 20% més dels que havien tingut durant el mateix mes de 2019. En aquest cas, és evident que l’increment s’ha produït tant en l’àmbit del turisme espanyol com l’estranger.

En conseqüència, les pernoctacions també han anat a l’alça. La xifra va arribar fins a les 521.309 durant el mes de maig, el que representa un creixement del 20,52% respecte el 2019. El fet de recuperar el turisme estranger, que tradicionalment fa estades més llargues, ha permès incrementar també el nombre de pernoctacions.

En canvi, els apartaments turístics, de moment, encara es troben per sota de les xifres prepandèmia. Durant el passat mes de maig, hi va haver 22.862 viatgers que van optar per allotjar-se en un apartament de les comarques gironines, el que significa un 17,9% menys que el mateix mes de 2019. En aquest cas, sí que s’ha aconseguit recuperar el turisme nacional -la xifra és fins i tot superior a la d’abans de la pandèmia-, però la quantitat de turistes estrangers que opten per aquest tipus d’allotjament encara és baixa: unes 13.000 persones, davant les gairebé 18.000 que van arribar durant el maig de 2019.

Aquest descens en el nombre de viatgers internacionals va associat a una caiguda, també, en el nombre de pernoctacions. Durant el maig de 2019 es va arribar a les 112.688, mentre que aquest 2022 la xifra s’ha quedat en 93.264. Tot i això, la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments, Esther Torrent, també preveu una bona temporada d’estiu, especialment durant els mesos de juliol i agost, amb un possible descens al setembre.

La indústria de les autocaravanes d'Alemanya es presenta a la Costa Brava

Catalunya ha estat la destinació escollida per l’associació de la indústria alemanya del caravàning -la més important del món- i la Fira de Düsseldorf, organitzadora del Caravan Salon, per dur a terme la presentació anual dels nous models d’autocaravanes davant d’una trentena de mitjans alemanys.

La presentació es va celebrar dijous a Peralada i coincideix amb el viatge de premsa que aquest grup de presciptors duu a terme a Catalunya des del 29 de juny i fins avui. La trentena de participants en aquesta acció promocional s’han desplaçat a les comarques gironines ciruclant en disset autocaravanes de diferent tipologia per conèixer les prestacions dels vehicles i visitar municipis i establiments de càmpings de la zona. Durant quatre dies, els participants han pogut descobrir l’oferta turística de la zona a través d’activitats a la natura i aquàtiques, visites culturals i degustacions enogastronòmiques.

Aquesta acció promocional ha estat impulsada per l’Oficina de Promoció de l’Agència Catalana de Turisme a l’Europa Central amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació i l’Associació de Càmpings de Girona.