A Girona es troba entre les zones de l’Estat amb més detencions de gihadistes. Concretament és la quarta província on s’han fet més detencions relacionades amb el gihadisme des de l’any 2012. En 10 anys s’han arrestat fins a 18 persones i totes han acabat acusades presumptament de realitzar pràctiques relacionades amb aquest tipus de terrorisme.

Els arrestos s’han dut a terme en un total de 13 operacions que han desenvolupat els diferents cossos policials desplegats al territori (Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional).

La població gironina amb més detinguts d’aquesta tipologia des del 2012 és Figueres (5) i la segona, Ripoll (3).

A les comarques gironines, només aquest any ja s’han detingut tres persones en dues operacions policials contra el gihadisme portades a terme a Girona ciutat -un detingut- i a Castelló d’Empúries -dos detinguts-.

La detenció de Girona per exemple es va fer el mes de febrer, en aquest cas la Policia Nacional va desarticular una suposada cèl·lula de finançament gihadista a Catalunya: van detenir un home a Girona i dos més a Barcelona i Badalona. Una cèl·lula, que segons els investigadors, a més de finançar la gihad, donava suport als gihadistes immersos en la guerra de Líbia, perquè poguessin ser atesos en prestigioses clíniques privades de Catalunya i altres comunitats autònomes.

Els arrestos de Castelló d’Empúries d’altra banda són del febrer, en aquest cas la Policia Nacional va detenir a Catalunya i Andalusia a cinc suposats seguidors de la banda terrorista que va atemptar contra l’antiga seu de la revista satírica francesa Charlie Hebdo el 2020. L’organització també havia perpetrat atemptats al Pakistan. A les comarques gironines hi va haver dos paquistanesos detinguts a Castelló i la resta d’arrestos van ser a Barcelona, Granada i Úbeda (Jaén). A tots els arrestats se’ls atribueixen delictes de col·laboració amb organització terrorista, enaltiment i incitació a la comissió d’actes terroristes. Tots cinc van ingressar a presó provisional aquest dijous per ordre de l’Audiència Nacional.

Barcelona al capdavant

Per sobre de la Girona hi ha tres províncies on s’han produït més detencions -des del gener del 2012 i fins al dia 18 de juny de 2022- per aquest tipus de terrorisme. Una d’aquestes és la de Barcelona, on hi ha hagut 57 operacions i 100 detencions des de l’any 2012. En segon lloc hi ha Madrid, amb 42 operacions i 83 arrestats. El tercer lloc és per la d’Alacant amb 22 arrestats i 14 operacions policials. Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla també són un punt on es fan moltes detencions. En aquests deu anys, n’acumulen 34 i 37, respectivament.

Catalunya, vulnerable

Catalunya és un lloc vulnerable i especialment des dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l’any 2017, quan es van produir uns greus atemptats a l’agost amb múltiples víctimes mortals. A les comarques de Girona, es va descobrir que la cèl·lula terrorista provenia de Ripoll. D’aquest grup, van morir-ne cinc dels 14 membres en una explosió a la casa d’Alcanar on fabricaven el material per provocar una gran massacre. A Ripoll, però, la policia va acabar detenint tres persones com a presumptes autors dels atemptats o per estar-hi relacionats.

A tot Espanya des de l’any 2004 i fins el juny d’aquest any s’han fet 934 detencions en 349 operacions relacionades amb el terrorisme internacional, segons l’últim mapa del gihadisme del Ministeri de l’Interior, tancat a dia 7 de juny d’enguany. Es marca aquest any perquè l’11 de març del 2004 va ser quan es van produir els Atemptats de Madrid a les estacions de tren.