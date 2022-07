El general Miguel Ángel Ballesteros, director del Departament de Seguretat Nacional, va explicar fa unes setmanes, durant la presentació de l’Anuari del Terrorisme Gihadista, quines són les dues principals amenaces del gihadisme per a Espanya. D’una banda, els actors individuals, «terrorista aïllat, moltes vegades criat a Espanya, que es radicalitza»; i de l’altra els retornats de les guerres de Síria i l’Iraq a les quals van acudir de voluntaris, i que «tornaran al punt del qual van sortir, o on estiguin els seus amics i familiars».

De l’estudi realitzat pel per l’Observatori Internacional d’Estudis sobre Terrorisme sobre els últims quatre anys d’activitat gihadista, es desprèn que França és el país més colpejat d’Europa, amb la meitat de víctimes i atemptats. El 91% dels atemptats han estat comesos per un sol individu i per compte propi, i el 80% mitjançant apunyalaments. Són els anomenats «atacs low-cost». Per sort, un 70% dels atemptats s’han saldat amb una o cap víctima.

L’estudi destaca que un de cada tres atemptats gihadistes del període han tingut a veure amb la presó, o bé perquè es van cometre dins del centre penitenciari, o bé perquè l’autor es va radicalitzar intramurs i va intentar matar en sortir.