Després de dos anys d’interrupció per la pandèmia, Girona torna a acollir el Sopar dels Miralls, un esdeveniment social que s’organitza amb l’objectiu de recollir fons per a la recerca per a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). La tercera edició del sopar, que organitza Desig Esdeveniments, es farà 30 de setembre a l’hotel Camiral PGA Catalunya. Una edició que estava programada el març del 2020, però que, pocs dies abans, la irrupció de la pandèmia va impedir que es portés a terme.

Emmirallar-se en algú, seguir-ne l’exemple i/o imitar-lo és un desig compartit per molta gent, grans i petits. El Sopar dels Miralls és una oportunitat de compartir taula amb alguna persona famosa. Amfitrions com Carme Ruscalleda, Tomàs Molina, Jaume Alonso-Cuevillas, Josep Carreras i Pilar Rahola han participat en les anteriors edicions.