El Departament de Salut preveu invertir 48,59 milions d’euros en més d’un centenar d’actuacions a l’atenció primària de la Regió Sanitària de Girona entre 2022 i 2024. Això inclou la construcció de nou nous centres d’atenció primària (CAP) o consultoris i nou actuacions a centres ja existents com ara petites remodelacions d’una planta o d’altres fins i tot relacionades amb la climatització d’un ambulatori o bé la millora de l’eficiència energètica. «No tot estarà acabat el 2024 però sí iniciat», va assegurar Josep Maria Argimon ahir, en la roda de premsa de presentació de les inversions en l’atenció primària de Catalunya des d’enguany fins al 2024.

D’entre les actuacions amb més inversió destaca la construcció de tres centres de primària: a Pineda de Mar, Santa Coloma de Farners i Girona, amb un total de 17 milions d’euros.

Cal destacar que amb la construcció del nou CAP de la ciutat de Girona, les àrees bàsiques de salut s’ampliaran de quatre a cinc, degut a l’augment de població. Actualment, les quatre que hi ha són les de Santa Clara, Can Gibert del Pla, Montilivi/Vila-roja i Taialà.

Seguidament, també es construirà un nou CAP a Verges, Olot i Hostalric. D’altra banda, es farà un nou consultori a Begur i Palafolls.

D’aquestes divuit actuacions n’hi ha una que ja està acabada i inaugurada. Es tracta del nou consultori de Riells i Viabrea, que va entrar en funcionament a principis d’any. Cal destacar que el projecte va ser un dels finalistes dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2022.

En el conjunt de Catalunya, Salut invertirà 449 milions d’euros en tres anys amb un total de 146 inversions previstes, entre les quals hi ha la construcció de 62 nous CAPs o consultoris. El 75% de la inversió prové de l’esforç inversor del Departament per l’atenció primària i el 25% restant de fons europeus.

Nous perfils professionals

D’altra banda, Josep Maria Argimon també va fer balanç de la incorporació als centres d’atenció primària de més i nous perfils professionals. En aquest sentit, el conseller va detallar que a través del Programa de Benestar emocional i salut comunitària s’han incorporat prop de 350 referents i a hores d’ara tots els CAPs de Catalunya ja compten amb almenys un referent.

El reforç de professionals dels centres també inclou la incorporació, a través del programa per a la promoció d’una alimentació saludable, de fins ara 95 nutricionistes dels 150 previstos per aquest any. En aquesta línia d’aposta per la primària, està previst que a finals d’aquest any es comencin a incorporar fisioterapeutes i higienistes dentals.

D’altra banda, també va detallar que arran de la pandèmia de la covid-19 s’han contractat prop de 4.000 professionals, entre metges de família, infermeres, administratius de suport i gestió, i tècnics especialistes de grau mitjà, entre d’altres, la gran majoria dels quals s’han integrat de forma permanent als equips.

El Departament també ha continuat desplegant diverses millores per reduir la burocràcia als centres sanitaris. Així, per exemple, s’ha començat a desplegar la gestió de les baixes per ingrés al mateix hospital. També amb l’objectiu de reduir la feina burocràtica del personal sanitari, s’ha modificat una instrucció del transport sanitari no urgent per a pacients oncològics i pels que reben hemodiàlisi.

Per altra banda, Salut ha dedicat una convocatòria d’ajuts PERIS (Pla estratègic de recerca i innovació en salut) de 4 milions per a projectes de recerca en atenció primària i també s’està desplegant un nou model d’atenció pediàtrica.

Finalment, per donar resposta a les noves necessitats assistencials dels CAPs, el conseller va dir que Salut ha reforçat l’atenció primària amb la creació del nou Consell Assessor de l’Atenció Primària i Comunitària (APiC). Paral·lelament, s’han posat en marxa processos participatius amb més de 700 professionals per millorar i prestigiar l’atenció primària i comunitària.