Els treballs de sondeig d’un nou punt de captació d’aigua per a la xarxa d’abastament d’Olot, que van començar fa dues setmanes al barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat, encara s’allargaran 15 dies més.

Fins ara, les màquines ja han arribat a 50 metres de profunditat i la previsió és efectuar una perforació de 200 metres per a «valorar la productivitat i la qualitat de les aigües de les formacions subjacents a les fluvio-volcàniques i de caracteritzar tots els nivells productius del sistema d’aqüífers fluvio-volcànics», segons afirma l’Ajuntament d’Olot a través d’un comunicat. En Paral·lel, el resultat del sondeig permetrà que Olot disposi d’un segon punt de captació d’aigua, ja que actualment la xarxa d’aigua potable únicament s’abasteix des de la zona del Parc Nou a través de 4 pous. «Aquest nou punt d’abastament permetrà reforçar i assegurar el bon funcionament dels sistemes autònoms de la ciutat, aportant tranquil·litat i assegurant la seva viabilitat», assegura l’alcalde d’Olot, Pep Berga, en el mateix comunicat.

Per la seva banda, el director territorial d’Agbar, Joaquim Vicens, destaca que els treballs avancen segons el previst i que la nova captació reforçarà el subministrament d’aigua potable per a «diversificar els recursos i la infraestructura per fer més resilient l’abastament».