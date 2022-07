L’agrupació de Girona del PSC ha escollit avui Sílvia Paneque, per unanimitat, com a cap de llista per a les pròximes eleccions municipals. L’elecció de Paneque s’ha fet en el transcurs d’una assemblea d’agrupació que s’ha celebrat aquest diumenge a Cassà de la Selva. Paneque, que fa poques setmanes ja va desgranar en una conferència quins són els seus objectius per a la ciutat de Girona, ha recordat que se sent “preparada per iniciar el camí a l’alcaldia de Girona, per donar un impuls a la ciutat i desenvolupar un projecte que és molt necessari i que ara mateix el govern municipal no té”.

En aquesta mateixa reunió, l’agrupació ha aprovat, també per unanimitat, els noms de qui seran caps de llista a Celrà, Sarrià, Llagostera, Cassà de la Selva, Aiguaviva, Sant Andreu Salou i Riudellots. El partit torna a confiar en Àlex Maqueda per a Llagostera; en Marià Montsunyer per a Cassà; en Quim Rodríguez per encapçalar la llista a Sarrià de Ter; i en Josep Maria González Ódena a Aiguaviva; així com en Alícia Hernández, que és la portaveu a Celrà després de la jubilació de Manel Roqueta durant aquest mandat. El nombre de candidatures d’aquesta agrupació del PSC creix amb la presentació també a Sant Andreu Salou i a Riudellots, on els candidats seran, respectivament, Oriol Portell i Carles Bargalló.