La Policia Nacional ha detingut a Girona un jove de 23 anys com a presumpte autor d'un delicte de frau per internet a un veí de Logronyo, al quie va estafar 6.000 euros després del robatori de les seves credencials bancàries mitjançant el procediment de "phishing bancari".

El detingut, que resideix a la localitat gironina d'Olot (Garrotxa) i al qui li consta un antecedent policial per un fet similar a Saragossa, va ser detingut a Girona, en una operació conjunta de la Prefectura Superior de Policia de La Rioja i de la Comissaria Provincial d'aquesta demarcació.

La víctima va rebre un missatge tipus SMS al seu terminal mòbil, en el que el remitent, fent-se passar per la seva entitat bancària, li sol·licitava introduir les seves credencials bancàries per realitzar unes gestions, el que es coneix com "phishing bancari", ha detallat aquest dilluns, en una nota, la Prefectura Superior de Policia de La Rioja.

Els estafadors, una vegada en possessió de les credencials, van realitzar diverses operacions bancàries fraudulentes, entre elles l'adquisició de paquets d'enviament massiu de missatges SMS a telèfons mòbils i aplicacions de pagament electrònic per elevades quanties.

Els sis càrrecs fraudulents van ascendir a gairebé 6.000 euros; a més, va haver-hi dos intents fallits de càrrecs de 4.000 euros cadascun i li van sol·licitar un préstec immediat de 15.300.

Aquesta investigació ha durat 10 mesos.