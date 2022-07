L’alliberament dels peatges dificulta la tasca policial i els delinqüents se n’aprofiten

L’alliberament dels peatges de l’AP-7 va ser considerada un molt bona notícia per les terres gironines. Després d’anys de pagament, es pot circular per aquesta via ràpida sense abonar res. Això com a contrapartida ha suposat un increment molt alt de mobilitat i sinistralitat. L’alliberament també ha suposat la desaparició física dels peatges i també de les càmeres que hi havia.

Aquesta bona notícia per a molts ciutadans, en canvi, no ho és tan per la policia. El cap dels Mossos d’Esquadra a la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan ressalta que això ha provocat «els delinqüents es desplacin amb una llibertat que abans no tenien quan hi havia els controls» en els peatges.

Això representa que hi hagi grups criminals es desplacin cap a Girona a fer l’agost. Unes bandes que poden procedir de les comarques de Barcelona, on s’exerceix més pressió en segons quina casuística com pot ser els grups de «rellotgers» que roben rellotges de luxe. Però també, de grups que procedeixen d’altres zones de l’Estat i que pugen per aquestes vies. Vénen a fer el cop a la província però abans també poden han passat per altres llocs. Això succeix per exemple en bandes dedicades als robatoris en domicilis o també, amb els furters de les autopistes, per exemple el s que actuen amb el sistema del «peruà». També s’han trobat que ho fan grups dedicats robar les càrregues de camions, anomenats «teloners».

Aquest tema de la mobilitat delinqüencial havia existit sempre però ara ha anat a l’alça amb aquest canvi en les autopistes. El comissari en una entrevista recent amb Diari de Girona destaca que aquesta situació de més «llibertat» en els desplaçaments és un tema que expliquen «en les reunions amb alcaldes i Juntes de Govern Locals, els posem damunt la taula que aquestes són les dificultats que tenim».

I és que segons el cap dels Mossos a Girona, muntar un control a l’autopista pot ser un problema des de la fi dels peatges perquè «és molt complicat, no el pots muntar a nivell troncal perquè hauries de fer un desplegament de cons i avisos per evitar que algú es faci mal. Tot això el que fa és que els delinqüents es moguin amb molta llibertat».

Malgrat aquesta situació recorda que s’estan fent detencions a l’autopista i que per exemple, cada any tenen planificat el dispositiu Pista que busca evitar robatoris en vies ràpides.

Tot i això, lamenta que el fet de no tenir els peatge -com a estructura física- ni a la Roca o la Jonquera que abans eren punts claus; ara això representa que els malfactors «no tinguin res que els impedeixi fer un canvi de sentit o fugir».

Aquesta part negativa es contraresta en part amb una nota positiva dels últims anys al territori com és la implementació de càmeres lectores de matrícules en molts municipis. Això suposa una ajuda pels Mossos d’Esquadra «en les investigacions i també d’alguna manera frena el moviment de delinqüents», remarca Milan. Tot i això, els delinqüent també ho saben i «n’aprenen» i per això, els Mossos es troben que alguns opten per vehicles francesos o llogats i que per tant sovint no estan en sistema o bé, també utilitzen vehicles de persones que no tenen cap tipus d’antecedent.

En domicilis: tendència a l’alça

Els robatoris a domicilis tenen enguany una tendència a l’alça respecte a l’any passat però en cap cas, apunta el comissari s’arribarà els més de 4.000 que va haver-hi el 2019. De gener a abril n’han comptabilitzat 2.772 a tota la regió policial de Girona.

En aquest cas, els perfils dels lladres que actuen aquí són d’entrada el dels multireincidents que no aturen la seva activitat i que tant poden fer un domicili com un establiment o un altre tipus de delicte.

Els Mossos també estan investigant grups especialitzats que estan establerts aquí però també, han pogut observar que hi ha bandes que comencen a pujar cap a terres gironines -d’albanesos i altres nacionalitats- procedents d’altres punts del territori català com per exemple l’àrea de Barcelona- i fins i tot d’altres punts de l’Estat. En el cas de Barcelona, el policia explica aquest desplaçament per la «la pressió» exercida per la policia a l’entorn metropolità. Es tracta de grups criminals que majoritàriament actuen: «entrant per en un punt d’un municipi, els deixen per fer els robatori i després han d’anar caminant per zones boscoses i properes», puntualitza Milan.

Per desplaçar-se ràpidament utilitzen vies com l’AP-7 -aprofitant la falta de peatges- i l’N-II. També han detectat l’entrada d’algun grup pel túnel de Bracons. Per poder frenar els robatoris els Mossos compten amb un pla operatiu específic a més, els comandaments de cada comissaria setmanalment es reuneixen amb els encarregats de les investigacions i seguretat ciutadana. De detencions se’n fan i de fet, les dels delicte contra el patrimoni han pujat un 20% de gener a abril.

Les detencions per robatoris amb força en establiments han crescut i se n’han produït fins abril ja 1.158. El comissari recorda que és un tipus de sostracció que va créixer sobretot en pandèmia perquè els delinqüents es van haver de reinventar i com que la gent majoritàriament era a casa, va haver de buscar llocs on trobar diners i optava per entrar a establiments.