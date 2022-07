Personal dels torns de nit de l'hospital Santa Caterina de Salt ha organitzat una recollida de firmes per poder transmetre a direcció d'infermeria el seu malestar per la falta de personal d’alguns serveis i, com a conseqüència, l'augment de càrrega de feina. En un comunicat, també denuncien «les contínues denegacions de dies d'Assumptes Propis automàticament perquè no hi ha personal per cobrir-los».

D’altra banda, afegeixen que pateixen «males condicions laborals» i per exemplificar-ho manifesten que la formació per anar als serveis especials «sempre va a càrrec del treballador» i que es contracten noves infermeres per cobrir vacances però en comptes de fer-los contractes sota el conveni de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) els fan contractes de l’Institut Català de la Salut (ICS), ja que «el contracte IAS no és prou interessant per captar treballadors». És per això que estan recollint firmes per expressar la denúncia d’aquests fets a la direcció i també s’està fent extensiva a altres torns, «perquè estan en una situació molt semblant». La direcció de l’hospital Santa Caterina ha admès a aquest diari que «existeix una manca estructural de personal d’infermeria general, fet que dificulta la contractació». Tot i així, afegeix que han fet un «esforç important» en la cerca de personal infermer per «tots els mitjans possibles». Així, l’IAS ha pogut contractar aquest any 41 professionals d’infermeria que s’han incorporat específicament a l’hospital Santa Caterina. D’aquesta manera, per tal de garantir l’atenció adequada als pacients del centre i cobrir alhora les vacances d’estiu del personal d’infermeria, l’IAS, en virtut de l’Aliança Estratègica amb l’ICS, ha pogut incorporar aquest mes de juliol 14 professionals d’infermeria procedents de diferents punts d’Espanya. D’aquesta manera, a més de cobrir l’activitat, l’IAS ha pogut concedir al personal d’infermeria de l’hospital Santa Caterina el període de vacances pactat i els dies descans que corresponen per calendari laboral. Al mateix temps i des de principis d’any, l’IAS ha ofert al personal l’opció d’incrementar de manera voluntària la contractació parcial al 100% de la jornada. En aquest context, la direcció de l’hospital vol expressar públicament el seu agraïment al col·lectiu infermer per la feina, dedicació i implicació en oferir la millor atenció als pacients de l’hospital. Petició al Ministeri de Sanitat La manca de personal sanitari s’està convertint en un problema cada vegada més accentuat arreu de Catalunya i també està repercutint a les comarques gironines. Ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va trametre una carta a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, per posar de manifest la necessitat d’abordar amb la màxima celeritat els dos principals reptes del sistema sanitari: la manca de professionals i l’infrafinançament crònic. En aquesta comunicació, el Departament remarca quant a la planificació de les necessitats de professionals «no es pot continuar pensant com fa 30 anys» i que cal abordar la formació, tant del pregrau com del postgrau, o la modificació de la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries de 2003, entre altres qüestions, totes de competència estatal. El Departament també s’ha mostrat favorable al manifest impulsat per Euskadi i Galícia per impulsar mesures urgents per incorporar més professionals de medicina a l’atenció primària.