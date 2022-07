Les comarques gironines guanyen 639 treballadors públics en un any

Les comarques gironines van guanyar 639 treballadors públics entre el gener de 2021 i el de 2022. Així ho recull el Butlletí Estadístic del Personal al servei de les administracions públiques, que publica cada sis mesos el Ministeri d’Hisenda. Bona part d’aquest increment ha vingut donat per la contractació de treballadors per part de la Generalitat -cosa que és normal, ja que inclou el cos de docents i sanitaris- i, en menor mesura, de les administracions locals (ajuntaments, consells comarcals i Diputació). En canvi, l’administració de l’Estat ha vist reduir lleugerament el seu nombre de treballadors a la província, malgrat les queixes constants dels sindicats.

Segons les dades de l’últim Butlletí, corresponents al mes de gener d’aquest 2022, a les comarques gironines hi ha 36.512 empleats públics, el que significa 639 més dels que hi havia el gener de 2021. Aquest increment ve donat, sobretot, per la contractació de personal per part de la Generalitat, que és també l’administració amb més treballadors de la província, ja que és l’administració que té una major quantitat de competències, inclosa la salut, l’educació i la seguretat, entre altres. Així, el govern català compta actualment amb 22.470 empleats a les comarques gironines, el que suposa 548 més que l’any anterior.

En segon lloc es troba l’administració local, que dona feina a 11.341 persones a les comarques gironines. En aquest cas també s’ha produït un increment de personal respecte l’any anterior, tot i que molt més discret que en el cas de la Generalitat: 98 treballadors nous.

Menys treballadors de l’Estat

Finalment, l’administració de l’Estat és la que menys treballadors té a la demarcació, amb un total de 2.701 empleats. La xifra no només inclou els treballadors dedicats a tasques administratives, sinó també l’administració de justícia, les forces armades i els cossos de seguretat.

Segons les dades del Ministeri, la província de Girona ha perdut set treballadors estatals en un any, malgrat que els sindicats han protestat en diverses ocasions per la falta de personal. De fet, la mancança de personal a l’Oficina d’Estrangeria ha fet que s’hagin hagut de recórrer als serveis d’empleats d’altres oficines d’arreu de l’Estat, com ara Càceres, perquè tramitin expedients gironins. El sindicat CSIF ha criticat aquest model, però l’Estat es justifica dient que sovint les places de Girona queden desertes, i ja ha anunciat que té previst mantenir-lo en el temps.

El doble de dones que homes a la Generalitat

Les dades de l’informe també assenyalen que la Generalitat té contractades el doble de dones que homes a les comarques gironines. Així, a la província hi ha pràcticament 15.000 dones treballant per al govern català, davant de només 7.479 homes. La situació és la contrària, en canvi, a l’administració de l’Estat, ja que a les comarques gironines hi treballen 1.770 homes i només 931 dones. Pel que fa a l’administració local, passa igual que a la Generalitat: hi ha més dones (6.361) que homes (4.980), tot i que la diferència no és tan abismal.