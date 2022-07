Milers d’euros «abandonats» als jutjats gironins: destí, l’Estat

Els jutjats mouen diners, de fet molts, i és la conseqüència del dia a dia dels procediments judicials: fiances, multes, garanties, embargaments, confiscacions... Hi ha tot un seguit de pagaments que un justiciable efectua i que un cop acabat el procediment judicial té dret a recuperar. Això comporta la necessitat que cada òrgan judicial compti amb el seu compte de dipòsits i consignacions, sota la supervisió del lletrat de l’Administració de Justícia responsable.

Si els beneficiaris d’aquests diners -particulars o persones jurídiques- no els reclamen, continuen ingressats als comptes dels jutjats, fins que en un termini màxim de vint anys aquests diners passen a formar part del Tresor Públic. I els òrgans gironins acumulen milers d’euros «abandonats» que ningú ha reclamat durant aquests anys i que estan a punt de ser propietat de l’Estat.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar ahir una llista amb 65 particulars o empreses -la majoria amb remitents desconeguts- que perdran el seu dret a recuperar un total de 83.679 euros abandonats des de fa dues dècades si no els reclamen en els pròxims 30 dies. Els jutjats de Girona són els que acumulen més quantitats abandonades, seguits dels de la Bisbal d’Empordà i Santa Coloma de Farners. Però els de Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Puigcerdà i Ripoll també custodien diners de particulars i empreses. Entre les quantitats abandonades des de fa anys i panys hi ha des d’un cèntim fins a imports importants com els 48.581,08 euros del jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Puigcerdà que pertanyen a una empresa immobiliària amb domicili social a Barcelona. Aquest mateix jutjat també té 7.940,70 euros que corresponen a un beneficiari del qual no se saben les dades, i que sens dubte d’aquí a trenta dies passaran a formar part del Tresor Públic. També hi ha casos curiosos: els jutjats de Girona custodien 270 euros a favor de l’antiga Caixa d’Estalvis Laietana, ara reconvertida en una fundació.

De forma periòdica, la Secretaria General de l’Administració de Justícia publica al BOE una llista de tots els dipòsits i consignacions «abandonats» als jutjats que estan a punt de formar part dels comptes del Tresor Públic.

Milions ingressats als jutjats

Segons les dades de la Subdirecció General de Recursos Econòmics del Ministeri de Justícia, els jutjats gironins van tancar l’any 2021 amb més de 57.675.000 euros als seus comptes en concepte de dipòsits i garanties de litigants. Durant l’any van ingressar més de 100 milions d’euros i van retornar prop de 86 milions d’euros. Els jutjats que més entrades de diners van tenir són els mixtos, que van ingressar més de 50 milions i en van retornar més de 45 milions, seguits pels civils, que van registrar-ne més de 40 milions i en van retornar més de 25 milions.

Pel que fa a la jurisdicció penal, van rebre prop de 14 milions i van tornar-ne més de set milions. Els dipòsits ingressats als contenciosos van superar els tres milions -quasi la mateixa quantitat que van retornar-, i els socials també van ingressar-ne més de 3 milions i en van retornar més del que van ingressar. Tots van tancar amb saldo positiu.