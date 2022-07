El Servei Català de Trànsit (SCT) va iniciar ahir la campanya d’estiu que coordina amb les policies de trànsit dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals de la província gironina per prevenir conductes de risc de ciclistes, usuaris de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) en àmbit urbà. Durant aquests set dies, les policies controlaran intensament les distraccions, circulacions de risc i els estacionaments indeguts, entre altres infraccions. També es vigilarà a la resta d’usuaris de la via per si dificulten la mobilitat dels ciclistes, circulen pel carril bici o si els posen en risc.

Aquesta és la tercera i última campanya de l’any coordinada per Trànsit. Les altres es van fer el gener i el maig.

Pel que fa als patinets elèctrics, hauran de complir la normativa de Trànsit aprovada el gener de l’any 2021 que els equipara a qualsevol altre vehicle.

En la campanya que es va fer el maig d’aquest any es van imposar prop de 90 denúncies a la demarcació, la majoria de les quals a conductors de patinets elèctrics per infraccions durant la conducció (34) i a ciclistes per conductes de circulació de risc (20). També es van interposar 8 denúncies a conductors de patinets elèctrics per no dur el casc o altres elements de protecció obligatoris.

A escala catalana es van imposar prop de 160 denúncies diàries a usuaris de patinets elèctrics, i en tota la setmana se’n van interposar 1.116. La majoria van ser per les condicions de circulació del vehicle o pel casc. També es van interposar 824 denúncies a ciclistes, la majoria per circulació de risc i per distraccions.