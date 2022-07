Adequació de camins, instal·lació de nous miradors, protecció de la flora i la fauna... Les estacions gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat i quatre parcs naturals de Catalunya tiraran endavant una trentena d’accions al llarg d’aquest 2022 per promoure la conservació i preservació de la seva biodiversitat.

Pel que fa a les accions previstes a les comarques gironines, l’estació de la Molina i el Parc Natural del Cadí-Moixeró treballaran conjuntament per instal·lar un nou mirador per a l’observació del paisatge des del cim Sud de la Tosa d’Alp. També està previst desenvolupar les accions contemplades dins del Pla d’Usos de la Tosa a través de la senyalització i adequació de senders i circuits, així com adaptar un recorregut per a persones amb mobilitat reduïda al Niu de l’Àliga.

Núria i Vallter

Mentrestant, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser coordinarà les seves actuacions amb les estacions de Vall de Núria i Vallter. A Núria s’adequararan i milloraran els camins que envolten l’estació, s’implantarà un panell informatiu sobre el massís rocós a la parada de Fontalba del Cremallera i s’executarà el projecte sobre el Mirador de la Vall a l’alberg Pic de l’Àliga. A Vallter s’arranjarà el tram del camí de l’estació a la Portella de Mentet, es netejaran les lleres i marges del torrent de Morens i es posaran elements per preservar diferents espècies de flora autòctona, entre altres.