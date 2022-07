La proposta que fa l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Olot d’ubicar 82 pisos i locals comercials al barri de Sant Cristòfor -al costat de Can Jombi- no agrada al Grup socialista d'Olot perquè la rehabilitació del barri no hauria de ser una prioritat i es podria acabar fent, a més, amb promotors privats. Es vol adjudicar a una empresa privada que els construirà i els explotarà durant 50 anys. Les empreses buscarien fer-hi negoci i no creuen que sigui compatible amb el concepte d’habitatge d’ús social.

Josep Guix afirma que el barri vell d'Olot és un tema de ciutat i cal actuar-hi sistemàticament en tots els aspectes. El partit defensa que és la compra per part de l'Ajuntament de pisos vells que els propietaris no poden o no volen arreglar per rehabilitar-los o enderrocar-los i construir-hi habitatge nou de caire social adreçat a joves, gent gran, famílies que volen tornar al centre de la ciutat o amb poc recursos econòmics.

Declara que el PSC s'ha reunit amb col·lectius de joves que exposen quina és la seva principal preocupació, ja que no es poden emancipar de les seves famílies per no disposar d’oportunitats assequibles. També afegeix que hi ha col·lectius de persones grans que voldrien viure al centre de la ciutat, on hi tenen la majoria de serveis i on hi ha més ambient i per altra part hi han famílies amb pocs recursos econòmics que també busquen pisos de lloguer social.

“Necessitem habitatge social al barri vell”

Explica que l’Ajuntament està comprant els edificis vells del barri de Sant Cristòfor per construir aquests pisos socials amb el 1.100.000 euros que va cobrar de la venda del solar que hi ha davant de l’Hospital on s’està construint una nova superfície comercial que segurament ajudarà a tenir una ciutat menys sostenible -la gent que hi vulgui anar ho haurà de fer amb cotxe- i una amb menys comerç de proximitat. Finançat amb recursos públics i sota la direcció i gestió de l’Ajuntament.

Esmenta la necessitat de prioritzar la construcció d’habitatge social al barri vell, però també en d’altres barris de la ciutat per rehabilitar pisos vells o abandonats com l'esquelet de formigó que hi ha al barri de Sant Miquel. Per als Socialistes la promoció d’aquests pisos s’ha de fer amb diner públic sota la direcció i gestió de l’Ajuntament.