L’hospital Trueta ha sigut finalista en els V Premis europeus MABPM (Maturity Assessment Model in Patient Blood Management) que valoren les accions per reduir el nombre de transfusions innecessàries o evitables per optimitzar l’anèmia del pacient hospitalari i millorar, així, els resultats en salut.

L’hospital va començar aquesta línia de treball a l’any 2017, de la mà de la Comissió de Transfusions. Les accions es basen en tres pilars: l’optimització del volum sanguini, la minimització de l’hemorràgia i l’optimització de la tolerància a l’anèmia. Seguint això, el Trueta ha implementat l’estudi de l’anèmia prequirúrgica i el tractament específic amb ferroteràpia, l’ús d’antifibrinolítics així com la minimització del sagnat durant l’acte quirúrgic i la implementació de la política transfusional de transfondre d’un en un els concentrats d’hematies per a valorar el rèdit transfusional.