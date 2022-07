L'Audiència de Girona ha condemnat un veí de Ribes de Freser per entrar en un pis rebentant-ne la porta i crear aldarulls mentre els Mossos d'Esquadra el portaven a comissaria. Els fets van passar a mitjans de febrer. L'acusat, que coneixia el matrimoni que viu al pis i s'havia enfadat amb ells, va començar a ventar coces a la porta de l'habitatge fins que va aconseguir trencar-la. La policia, a qui els propietaris havien avisat, el va poder detenir poc després. Però quan se l'enduien a comissaria amb el cotxe patrulla, l'home va tornar a encabritar-se, va intentar rebentar el vidre del vehicle i va obligar els Mossos a demanar reforços per reduir-lo. L'han condemnat a 1 any de presó i a 2.250 euros de multa.

El cas que avui la Secció Tercera ha sentenciat va passar a primera hora del matí del 13 de febrer. L'acusat, de 45 anys, vivia a Ribes de Freser i havia fet amistat amb un matrimoni del poble. De fet, li havien arribat a deixar diners en alguna ocasió.

Segons relata el fiscal, aquella matinada, entre les dues i les tres de la nit, el processat es va presentar a casa de la parella. Va trucar al timbre i, quan la dona li va respondre, li va reclamar que l'acompanyés fins a un descampat proper al cementiri. Ella s'hi va negar, va girar cua i va tancar la porta.

L'acusat va marxar, però va tornar-hi al cap de poques hores "amb actitud violenta", precisa el fiscal. Eren quarts de set del matí i anava begut. Va plantar-se davant la porta del pis, va començar a cridar que l'obrissin i, com que el matrimoni s'hi va negar, va optar per rebentar-la a puntades de peu i va entrar a dins l'habitatge. La buscava a ella.

Com que van veure que estava molt agressiu, el matrimoni ja havia trucat a la policia abans que aconseguís esbotzar la porta. Però com que els Mossos encara no havien arribat quan l'acusat va entrar a l'habitatge, la dona va haver de fugir per una finestra i refugiar-se a casa d'una veïna.

La policia va detenir el processat a l'interior mateix del pis. Quan el portaven cap a comissaria, però, l'home va tornar a posar-se "violent i agressiu". El fiscal concreta que va intentar trencar el vidre del cotxe policial a coces i cops de puny, i que va obligar els Mossos d'Esquadra a demanar reforços per poder reduir-lo. Durant el forcejament, l'acusat va ferir tres agents (que van rebre cops i contusions).

Condemna de viva veu

La fiscalia l'acusava d'un delicte de violació de domicili amb violència i intimidació, d'un de resistència a agent de l'autoritat i de tres delictes lleus de lesions. El ministeri públic li aplicava una atenuant lleu d'alcoholèmia i reclamava que se'l condemnés a 1 any i 8 mesos de presó pels dos primers delictes, i a 900 euros de multa per les lesions.

La causa anava per la via del jurat popular (per la violació de domicili) però les parts han arribat a un acord i no ha calgut constituir-lo. Aquest matí, davant la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, el processat ha admès els fets i el tribunal ha dictat sentència de viva veu.

El magistrat li ha imposat 1 any de presó per la violació de domicili, que s'ha suspès a condició que el processat no torni a delinquir en un termini de 3 anys. A més, l'acusat també haurà de pagar una multa global de 2.250 euros. D'aquests, 900 són per la violació de domicili; 900 més, pel delicte de resistència a l'autoritat, i els 450 restants, per les lesions. A l'hora de condemnar-lo, l'Audiència li ha aplicat una atenuant analògica d'alcoholèmia.

En matèria de responsabilitat civil, l'acusat haurà de pagar una indemnització global de 1.600 euros als tres mossos d'esquadra a qui va ferir mentre el reduïen.