Per obrir un estanc, cal tenir una concessió del Comissionat pel Mercat de Tabacs, que es pot obtenir mitjançant dues vies: o adquirint-la per subhasta convocada pel Comissionat, o comprant-la. Però l’Estat, responsable de donar les llicències, fa 18 anys que no en concedeix cap. L’única manera de regentar un estanc és negociar un traspàs amb els propietaris d’un negoci que ja estigui obert.