El lladre multireincident que robava a l'interior de vehicles a Banyoles ha provocat un augment del 158% dels delictes durant el primer trimestre de l'any. Així ho ha explicat l'alcalde de la capital del Pla de l'Estany, Miquel Noguer, qui ha destacat que es tracta d'un "fet extraordinari". Els robatoris a l'interior de vehicles a Banyoles entre l'1 de juny del 2018 i el 31 de maig del 2019 van ser de 30, mentre que el mateix període entre el 2021 i el 2022 es va arribar a les 193 denúncies. La detenció d'aquest home per part dels cossos de seguretat ha provocat que "els delictes hagin baixat de manera significativa" i ara Banyoles manté un índex de delinqüència similar a la d'altres municipis semblants a la ciutat del Pla de l'Estany.

Entre l'1 de juny del 2018 i el 31 de maig del 2019 es van produir 828 fets delictius a Banyoles. Aquest balanç policial amb dades dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local és previ a l'arribada de la pandèmia. Dos anys després, l'índex de delinqüència ha tornat als mateixos nivells. De fet, entre l'1 de juny del 2021 i el 31 de maig del 2022 s'han produït 1.148 delictes. Aquest augment es deu, sobretot, a un lladre reincident que entrava a robar en cotxes durant el primer trimestre d'aquest any.

Així ho demostren les dades, ja que entre el juny del 2018 i el maig del 2019 es van posar 30 denúncies per robatoris a dins del cotxe a Banyoles. Dos anys després, aquesta xifra ha crescut fins a les 193. També han crescut els nombres de delictes durant el primer trimestre de l'any, que és un 158%.

Tot i així, Noguer ha fet una crida a la calma recordant que la policia ja ha detingut l'home reincident i ara les xifres s'han estabilitzat i es mantenen com abans de la pandèmia. Noguer ha insistit que tot i assemblar-se al nombre de delictes no estan "contents" perquè "vol dir que passen coses" i el govern local preferiria "que no en passessin".