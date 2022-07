L'Audiència de Girona ha condemnat un veí de Ribes de Freser ha condemnat un home que va trencar la porta a cops d’un pis a Ribes de Freser, va entrar dins i va ferir els agents de policia quan se l’enduien detingut cap a la comissaria. L’home ha admès els fets i ha acceptat una pena d’un any de presó que no haurà de complir entre reixes si no comet cap delicte durant els pròxims tres anys. També haurà d'indemnitzar els agents ferits amb 1.600 euros.

Els fets van tenir lloc el 13 de febrer a Ribes de Freser al domicili on hi vivia un matrimoni. Entre les 2 i les 3 hores de la matinada l’acusat va picar l’intèrfon del pis del matrimoni i va demanar-li a la dona que baixés per acompanyar-lo a un descampat situat davant el cementiri del municipi. La dona s’hi va negar, i no va saber-ne res més fins al cap de més de tres hores, quan l’home va tornar al pis i va començar a cridar al matrimoni perquè els obrís la porta. Com que no va poder entrar, va continuar colpejant la porta amb agressivitat fins que va trencar-la a cops. El matrimoni va trucar la policia i es van refugiar a casa d’un veí. Quan els agents policials van arribar al domicili, van trobar l’acusat buscant la dona per totes les habitacions. Allí se’l van endur detingut al vehicle policial, però durant el trajecte va recuperar l’actitud violenta i va començar a colpejar el vidre. Això va fer que els agents haguessin d’aturar el cotxe i demanar reforços. Entre cinc agents van aconseguir immobilitzar-lo i li van col·locar les manilles després de forcejar per alliberar-se’n.

Durant aquesta actuació, tres Mossos van patir lesions.

El fiscal reconeix que l’acusat havia ingerit alcohol i tenia afectades les facultats volitives. En estar acusat de cometre un delicte de violació de domicili, havia de ser un jurat popular l’encarregat de jutjar-lo. El fiscal li demanava 1 any i 8 mesos de presó, una multa de 300 euros i una indemnització de 1.600 euros als tres agents ferits. Amb tot, finalment l’acusat va comparèixer davant el jutjat d’instrucció de Ripoll per acceptar els fets i demanar un acord amb el fiscal que ha rebaixat la pena. El matrimoni va renunciar a ser indemnitzat.

La sentència és ferma.