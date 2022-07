Reclamen que els trens de Renfe arribin fins a Perpinyà

L’Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, formada per una quinzena d’entitats d’Espanya i Portugal -entre les quals hi ha Greenpeace, Comissions Obreres, Ecologistes en Acció i l’associació Promoció del Transport Públic (PTP)-, s’ha presentat aquesta setmana a Barcelona tot demanant als governs dels dos països que facin una aposta real pel transport ferroviari. Entre el llistat de peticions que han posat sobre la taula s’inlou la creació d’un pla per crear nous serveis transfronterers entre Espanya i França tant diürns com nocturns, per tal d’acabar amb «l’aïllament ferroviari» que, segons denuncien, pateix la península ibèrica.

I com es concretaria aquest pla? Doncs demanen que Renfe i la companyia pública francesa, SNCF, es coordinin per aconseguir un espai ferroviari comú en el marc de l’Euroregió catalano-occitana, amb un pla integrat de servei a través dels eixos de Portbou, el túnel del Pertús i Puigcerdà. «El que no té sentit és que, mentre que entre Figueres i Barcelona hi ha 34 serveis diaris i entre Perpinyà i Montpellier n’hi ha dinou, només hi hagi entre dos i quatre serveis entre Perpinyà i Figueres», assenyalen.

Travessar la frontera

És per això la solució que proposen és que alguns trens de Renfe puguin arribar fins a Perpinyà i que alguns combois de SNCF puguin arribar fins a Figueres-Vilafant, a banda d’aprovar el canvi a un ample de via estàndard entre Portbou i Figueres per tal que els trens de SNCF puguin arribar a Figueres. I és que, des del seu punt de vista, mentre el canvi d’ample estàndard no es generalitzi a Espanya, «Figueres s’ha de convertir en el node d’intercanvi Catalunya-França».

Per als membres de l’Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, incrementar les connexions entre França i Espanya a través de l’Alt Empordà és bàsic per acabar amb l’ «aïllament ferroviari» que pateix la península ibèrica.

Per aquest motiu, consideren que abans d’acabar aquest 2022 els governs de Portugal i Espanya haurien de poder presentar ja un pla per crear prous serveis transfronterers, tant directes com amb canvi a la frontera, per tal d’homologar-los al nivelld els serveis té amb els seus veïns del nord i orientals.

D‘altra banda, pel que fa als serveis nocturns, des de l’Aliança es marquen com a objectiu multiplicar per deu els tràfics per recuperar la posició que aquest segment tenia fa uns anys.