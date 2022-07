Ryanair ha posat ja a la venda els primers bitllets per a la temporada d’hivern 2022-2023 a les comarques gironines. A hores d’ara, a través de la seva pàgina web es poden comprar vols des de l’aeroport de Girona-Costa Brava a quatre destinacions europees (Londres-Stansted, Karlsruhe-Baden Baden, Pisa i Cracòvia), el que suposaria un descens respecte les set destinacions que va oferir l’hivern passat. Així doncs, la companyia irlandesa sembla mantenir, almenys de moment, les intencions de volar des de Girona aquest hivern, després de les amenaces de tancament de la base de fa un parell d’anys. Tot i això, amb la companyia irlandesa mai se sap, ja que sol fer canvis en la seva programació sense avís previ. Així doncs, encara hi ha marge perquè s’ampliï el nombre de rutes aquest estiu o, per contra, que es puguin acabar reduint. Ara mateix, la companyia té obert un conflicte amb els sindicats USO i SICTPLA, que han convocat diversos dies de vaga aquest juny i juliol pel conveni dels tripulants de cabina. La protesta afecta a l’aeroport de Girona, tot i que de moment la vaga ha tingut poca repercussió pels elevats serveis mínims que s’han imposat.

Després d’un parell d’anys a la corda fluixa, sobretot a causa de la covid-19, i de diversos enfrontaments judicials amb els treballadors, tot apunta que, a hores d’ara, Ryanair té previst continuar operant l’hivern que ve des de l’aeroport de Girona, encara que amb menys destinacions que en temporades anteriors. Actualment, des de la seva pàgina web es poden comprar vols entre els mesos de novembre i febrer per anar a Londres-Stansted (Regne Unit), Karlsruhe-Baden Baden (Alemanya), Pisa (Itàlia) i Cracòvia (Polònia). Es tractaria d’una programació de mínims, tenint en compte que en els darrers anys hi ha hagut entre set i vuit vols a l’hivern, tot i que no es descarta que la companyia pugui incorporar noves rutes de cara a la temporada d’hivern. L’hivern passat, per exemple, a banda de les quatre destinacions que es preveuen a hores d’ara, Ryanair també va connectar Vilobí amb Dublín (Irlanda), Brussel·les-Charleroi (Bèlgica) i Budapest (Hongria). Tot i això, també hi podria haver una reducció.

Mentrestant, durant aquest estiu Ryanair està operant 32 rutes des Girona, ja que s’han recuperat algunes connexions i se n’han ofert de noves, com per exemple Helsinki o Santiago de Compostel·la. Tanmateix, Ryanair té un conflicte obert amb els sindicats USO i SICTPLA, que no subscriuen l’acord al qual ha arribat l’aerolínia amb CCOO sobre les condicions laborals dels tripulants de cabina. És per això que han convocat diversos dies de vaga coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, tant al mes de juny com de juliol. Les properes jornades de vaga estan convocades pels dies 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de juliol, després que els sindicats denunciessin que durant les vagues de juny l’empresa va convocar tots els treballadors per complir amb el 100% dels serveis mínims, de manera que la protesta va tenir menys ressò de l’esperat. Ara, demanen al Govern que hi intervingui i que no permeti que l’empresa se surti amb la seva.