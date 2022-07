El Departament de Recerca i Innovació i la Comissió de Recerca de la Fundació Salut Empordà (FSE) ha atorgat els premis de la primera edició de la Beca de Recerca de l’entitat, que en aquesta ocasió ha estat dotada amb 2.000 euros. Aquesta beca està adreçada als professionals que treballen a la Fundació amb els objectius d’incentivar l’activitat investigadora i fer un reconeixement als investigadors implicats.

Divendres al matí, en el marc de la celebració de la Diada de la Fundació, es va entregar el premi i un accèssit de 1.000 euros. El guanyador de la beca va ser Estudi ULFI: Estudi observacional transversal de pacients de la unitat de lípids en tractament hipolipemiant per a la prevenció primària i secundària, del doctor Àlex Vila, cap del servei de Medicina Interna de l’Hospital de Figueres. Enguany, el jurat també ha concedit un accèssit al projecte Estudi de la implantació del projecte ITU-zero, de Maria Dolors Vilardell com a investigadora principal, infermera del servei de Medicina interna de l’Hospital de Figueres. Aquest estudi té per objectiu disminuir la taxa d’infecció en pacients ingressats a la unitat d’hospitalització mèdica als quals se’ls inserta una sonda uretral durant l’ingrés.

El jurat de la beca està format per tres membres de la Comissió de Recerca de la FSE, dos membres del Consell de direcció i un professional amb títol universitari. Els resultats dels dos estudis, ambdós centrats en aspectes assistencials que tenen una aplicació en la pràctica clínica habitual, es donaran a conèixer a la Jornada Científica anual que organitza la Fundació Salut Empordà.