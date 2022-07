L'equip de neurologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina implementaran tres nous tractaments d'alt impacte per tractar la fase inicial de l'esclerosi múltiple. Dos d'aquests han estat aprovats recentment pel Ministeri de Sanitat i l'altre es preveu que sigui una realitat en poques setmanes. Segons ha explicat aquest matí el cap de la unitat, Lluís Ramió, "coneixem bé el seu mecanisme d'acció perquè són com cosins germans d'altres fàrmacs que ja estem utlitizant des de fa anys en formes més greus i avançades de la malaltia i ara tenim l'oportunitat d'aplicar-los en formes precoces de la malaltia", especifica. D'altra banda, afegeix que són medicaments "còmodes perquè són orals i d'alta eficàcia i el pronòstic millora, tal com està demostrat".

De forma paral·lela, la unitat també està avançant en el tractament de l'esclerosi múltiple en fase avançada. "Disposem de dos fàrmacs amb eficàcia moderada, però que fa tres anys no existien, i que s'apliquen en aquest estat progressiu de la malaltia". Malgrat tot, Ramió remarca que la investigació és "lenta" i que iniciatives solidàries com el Mulla't ens ajuden molt per poder desenvolupar més recerca.

Precisament, avui s'ha presentat la nova edició de l'activitat, organitzada des de la Fundació Esclerosi Múltiple i que té com a principal objectiu assolir xifres d'abans de la pandèmia. D'entrada, diumenge hi participaran més de vuitanta piscines de les comarques gironines i l'acte central és farà a la de la Devesa de Girona. La jornada consisteix en un salt a l'aigua multitudinari i simultani en solidaritat als afectats d'aquesta malaltia. En total, s'espera poder reunir més de 300.000 euros, que es destinaran a projectes per tractar els símptomes invisibles de la malaltia, que afecta unes 900 persones de tota la província.

A través del Mulla't, la Fundació Esclerosi Múltiple vol conscienciar la població sobre una malaltia que afecta majoritàriament dones i se sol diagnosticar entre els 20 i 40 anys. Aquest any es vol fer especial incís en la recerca. De fet, Ramió ha explicat que des de l'hospital Santa Caterina s'està promovent un estudi que avalua l'impacte de la marxa nòrdica en la millora de la qualitat de vida en pacients que tenen la malaltia. "Està demostrat que l'exercici físic és molt beneficiós per a persones amb esclerosi múltiple".

Activitats paral·leles

Una de les novetats d'enguany és que, a part de l'acte central d'aquest diumenge, es duran a terme diverses activitats complementàries tant el mateix dia com al llarg de l'estiu. Divendres, 15 de juliol, l'edició Mulla't es farà a la piscina del Geieg Sant Pons de Girona. D'altra banda, diverses associacions i entitats gironines mostren suport a la campanya, com per exemple els festivals Porta Ferrada i Portalblau, l'associació d'hostaleria de Girona, l'associació de càmpings de les comarques gironines i empreses com Hipra, entre d'altres.