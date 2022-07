El Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han col·laborat els últims tres anys en el desplegament d'accions pilot per a promoure el turisme sostenible al Parc Natural de la Zona Volcànica de a Garrotxa, així com per a calcular-ne el seu impacte social i ambiental. La col·laboració s'ha fet en el marc del DestiMEDPLUS, un projecte europeu finançant a través d'Interreg MED. La iniciativa ha servit per treballar per crear nous recursos que augmentin la capacitat dels agents locals i regionals de la Regió del Mediterrani per a incorporar el turisme sostenible i la conservació de la natura a les seves pròpies agendes

En concret, s’ha treballat en la creació de paquets turístics més respectuosos amb l’entorn d’acord amb el sector turístic públic i privat. Aquest és el cas del paquet ecoturístic anomenat "Caminant entre paisatges", que consta de 7 dies i 6 nits on el visitant pot passejar i descobrir diferents indrets del parc i gaudir de la gastronomia de la comarca acompanyats d’un guia local. La proposta s'ha dissenyat tenint en compte criteris col·laboratius amb l'espai natural i de "desestacionalització", descentralització, diversificació i "reducció de la petjada ecològica". El Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC ha estat aplicant l'experiència de la seva Àrea de Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat al projecte DestiMED PLUS. Concretament, ha centrat els seus esforços en l'actualització dels estàndards de qualitat i sostenibilitat aplicables a paquets turístics. Aquests estàndards s'ocupen de tots els aspectes necessaris per establir ofertes de turisme sostenible en àrees protegides. Això inclou des de la governança del turisme i les accions de conservació, la qualitat del producte i el càlcul de la seva petjada ecològica fins a l'anàlisi dels impactes socioeconòmics i socials dels proveïdors involucrats. La metodologia proposada des del Centre BETA permet mesurar els impactes socials que els proveïdors d'allotjament, menjar, activitats i transport dels paquets turístics imposen sobre diferents grups socials rellevants com els treballadors, la comunitat local, la cadena de valor i els turistes d'una manera sistemàtica. El projecte DestiMED PLUS està coordinat per la regió de la Lazio (Itàlia). A banda del Departament d'Acció Climàtica i el CT BETA de la UVic-UCC, també en formen part la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) – MED (Andalusia), la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori d'Andalusia, la regió de Creta (Grècia), l'Agència per al Desenvolupament de la Regió del Sud de l'Egeu (Grècia), l'Agència Nacional d’Àrees Protegides d'Albània, la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes (Bretanya francesa), el Departament de Medi Ambient, Conservació de la Natura i Política Forestal de Sardenya (Itàlia), l'Agència de Turisme de Còrsega (França), i l'Institut de Turisme de Croàcia.