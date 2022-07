La Junta de Govern Local d’aquest dijous 7 de juliol ha aprovat el plec de clàusules administratives i tècniques del concurs de projectes de la piscina municipal coberta d’Olot. Es convoca així la licitació per al concurs d’idees i la redacció del projecte executiu, a més de la direcció facultativa de les obres de construcció de la piscina coberta climatitzada d’ús públic i de titularitat municipal situada a l’avinguda Sant Jordi.

L’Ajuntament d’Olot va encarregar, fa un any, l’estudi previ de valoració econòmica de la piscina municipal coberta. Una empresa d’enginyeria i arquitectura es va encarregar de la redacció de la proposta que, a més, d’analitzar els aspectes de construcció, urbanització, climatització i tractament d’aigua, va utilitzar els requisits marcats per l’Àrea d’Esports Municipals, d’acord amb les indicacions de la Secretaria General d’Esports per a aquestes instal·lacions.

La nova piscina municipal coberta es preveu ubicar en un únic edifici que comuniqui amb les instal·lacions actuals de l’avinguda Sant Jordi. L’accés es mantindrà des de l’entrada que en aquests moments s’utilitza que quedarà connectada amb el nou recinte. Es preveu una superfície construïda de 4.311 m2 totals, 2.158 m2 de planta baixa i 2.153 m2 de planta soterrada.

A partir dels estudis fets i de les necessitats detectades, s’han fixat com a requisits mínims principals:

la construcció d’una piscina gran de 25 x 16,5 m.

la construcció d’una piscina complementària de 16,5 x 8,5 m.

un control d’accés únic

nous vestidors, magatzems i zona d’oficines

accés per a vehicles de gran dimensions a la zona enjardinada des del camí del Salt de les Bigues

A partir d’aquest treball, s’inicia ara el procés per a la contractació dels serveis de redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de la construcció de la piscina municipal coberta per un import de 213.635,86€.

D’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques aprovades a la Junta de Govern Local d’aquest dijous, el concurs constarà de dues fases. A la primera, tindrà lloc la selecció de les candidatures. L’equip redactor s’escollirà mitjançant un concurs d’idees al qual s’hi podran presentar Arquitectes o Enginyers que acreditin haver signat com a autors, i entre els anys 2006 i 2022, almenys un projecte obra d’una piscina coberta pública concurrència amb un vas de natació de com a mínim 250 m2 .

A la vista dels projectes realitzats anteriorment que presenti cada licitador, el jurat -format per representants municipals, membres dels Col·legis professionals d’Arquitectes i d’Enginyers i del Parc Natural- escollirà els 3 equips finalistes que disposaran d’un termini de dos mesos per presentar la seva proposta de la nova piscina.

A la segona fase del concurs, el jurat analitzarà les propostes presentades de la nova piscina a partir de les característiques de l’avantprojecte i l’oferta econòmica per tal de determinar el projecte guanyador. La previsió és que a principis del proper mandat puguin començar les obres, que tenen un pressupost màxim de 4,8M d’euros.

La posada en marxa de la piscina municipal coberta permetrà ampliar la utilització de les instal·lacions actuals

La posada en marxa de la piscina municipal coberta d’Olot permetrà ampliar l’ús de les instal·lacions actuals, que es van inaugurar l’any 2002. La nova piscina està pensada per tal d’afavorir l’exercici físic i els beneficis en la salut de la ciutadania i permetrà que l’equipament del barri de Bonavista pugui obrir durant tot l’any (actualment es posa en marxa coincidint amb la festivitat de Sant Joan i tanca per Festes del Tura). Durant l’estiu de 2019, el darrer abans de la pandèmia, la piscina va tenir 63.231 usos, 12.859 més que al 2018 (50.372 utilitzacions de la piscina durant l’estiu de 2018).