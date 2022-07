Els educadors socials, a punt de desaparèixer dels centres

Els educadors socials estan a la corda fluixa. Al novembre del 2020, i arran de l'entrada en vigor d'un pla de xoc per a pal·liar els efectes de la pandèmia, un total de 75 educadors socials es van incorporar als centres educatius de màxima complexitat de la xarxa pública catalana. Aquesta era, confessa l’educadora social de l’escola Les Arrels de Salt, Vanessa Rosell, «la primera vegada» que el Departament d’Educació nomenava aquest perfil de professionals.

Durant gairebé dos cursos, a les comarques gironines han treballat sobre el terreny 13 educadors socials: 11 en escoles i instituts de Salt i 2 a Figueres. Al llarg d’aquests dos anys, explica l’educadora social de l’institut Vallvera de Salt, Iris Medalla, han fet de pont entre les famílies i els centres educatius. «Hem aconseguit tenir una visió més integral dels infants i això fa que puguem fer canvis molt més significatius». Una de les pràctiques que han aconseguit revertir, celebra, ha estat l'absentisme escolar crònic. «Hem aconseguit recuperar casos crònics d'absentisme treballant el vincle amb les famílies, desplaçar-nos als respectius domicilis i entenent la causa que ha provocat aquest absentisme», explica. A més, la seva immersió també els ha permès treballar la prevenció i la detecció «a temps». «Dotem de recursos i estratègies per a evitar casos de violència masclista, violència sexual, racisme o bullying». En aquest sentit, Medalla assegura que «si no hi ha agents socioeducatius sobre el terreny que vetllin cada dia perquè no es desencadenin aquests casos, difícilment es podrà controlar». A més, lamenten que «sense la figura de l’educador social, el Decret d’Escola Inclusiva no té massa sentit».

Tot i que el col·lectiu defensa que, segons dades del Col·legi d’Educadors Socials de Catalunya, «el 97,95% de les direccions dels centres es mostren interessats en incorporar per sempre la nostra figura», el proper 31 d’agost se’ls acabarà el contracte. En aquest sentit, remarquen que els Serveis Territorials d’Educació a Girona ja han enviat un correu electrònic a les direccions «recordant-los que el nostre contracte finalitza el 31 d’agost». Amb tot, lamenten que «no entenem que, amb aquests bons resultats sobre la taula, ara ens vulguin fer desaparèixer».

Per aquest motiu, han sumat esforços per a reivindicar la continuïtat dels educadors socials als centres educatius i que les seves places es converteixin en estructurals. «Els vincles són lents però transformadors, i que ara es talli tota aquesta nova dinàmica que hem creat és un maltractament cap a les famílies i els infants», lamenta Medalla. A més, l'educador social Àngel Fernàndez, de l’institut Salvador Sunyer de Salt, afegeix que la figura de l’educador social «no només ha d'estar present als centres de màxima complexitat, sinó que s'hauria d'estendre a totes les escoles i instituts perquè tots els infants i joves necessiten treballar aspectes emocionals i relacionals».

Mentrestant, la figura de l’educador social «ja és una realitat als centres educatius d'Extremadura, Castella-La Manxa, Andalusia, les Illes Canàries i a les Illes Balears fins l'any passat, explica Anna Gimeno, de l'escola El Pla de Salt.

Els educadors socials afectats van presentar ahir al Departament d’Educació un total de 3.369 signatures per a demanar la continuïtat de la figura i que aquesta s’estengui al conjunt de centres de Catalunya. A més, els educadors socials gironins confessen que si no se'ls renova el contracte, preveuen «accions reivindicatives».