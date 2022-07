Renfe ha començat a calcular les penalitzacions que pot reclamar a Talgo pels retards de fins a un any i mig en l’entrega de trens S106 d’alta velocitat, que preveia posar en funcionament aquest estiu. Les primeres màquines de la trentena encarregada haurien d’haver arribat el gener de l’any passat, com a part d’un contracte de 786,5 milions d’euros. Renfe lamenta que la manca de nous combois li impedeix recuperar l’oferta precovid. Una de les línies que, segons la companyia, s’ha de beneficiar de l’augment d’aparells és la que uneix Girona i Figueres, que enara no ha recuperat l’oferta que tenia abans de la pandèmia. A hores d’ara, afirma Renfe, Talgo no dona termini d’entrega de la maquinària encarregada.

Talgo, per la seva banda, ha justificat els retards per «causes de força major». Entre aquestes hi ha la caiguda de la producció i «interferències» en la cadena de subministrament provocades per la covid-19 i «altres esdeveniments geopolítics», segons ha detallat l’empresa. Talgo ha assegurat que el projecte es troba en la fase de proves i homologació, que espera poder acabar «pròximament».