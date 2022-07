El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha posat en marxa la realització d’una sèrie de censos nocturns de senglar en algunes àrees privades de caça de la zona del massís de les Gavarres i les muntanyes de Rocacorba, amb la participació del Cos d’Agents Rurals, sindicats agraris, Federació de Caça, titulars cinegètics i pagesos. Els censos es van realitzar per primera vegada l’any passat i, segons indica la Generalitat, permeten disposar d’una "radiografia real" d’aquesta zona d’elevada incidència de danys agrícoles causats pels senglars. En els censos, que es van iniciar al mes de juny, hi participen unes 80 persones i es repetiran amb una periodicitat quinzenal fins a mitjans d'aquest mes de juliol.

Aquests censos s’emmarquen en el Pla de xoc que el Departament té en marxa per al control dels danys produïts pel senglar 2022-2024. Amb un pressupost de més de 10 milions d’euros, vol reduir les poblacions de senglar i els efectes i conflictes que produeix a Catalunya, per assolir un nombre de senglars estable i compatible amb la conservació d’altres espècies dels nostres ecosistemes i amb les activitats humanes.

Obtenir dades objectives

L’objectiu d’aquests censos és doble: d’una banda, obtenir dades objectives sobre la presència de senglars i la seva incidència en els conreus de les zones analitzades i, d’una altra, trobar solucions conjuntes per pal·liar els conflictes en aquests espais. D’aquesta manera es poden establir els indicadors i llindars en nombre de senglars en cada un dels punts que determinaran la necessitat de fer-hi actuacions cinegètiques, la qual cosa fa possible tenir criteris objectius i permet una diagnosi compartida per tal d’abordar la realitat cinegètica de manera més encertada i amb l’acord dels sectors implicats.

En concret, s'estan realitzant set itineraris de censos nocturns de senglar que transcorren per àrees privades de caça ubicades a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, la Bisbal d’Empordà, Calonge, Santa Cristina d’Aro, Llagostera, Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres.

Consolidar i millorar el sistema

Segons informa el departament, la valoració dels censos realitzats l’any passat ha estat positiva per part de tots els sectors que hi van participar i es considera que es van complir els objectius establerts, tant pel que fa a l’obtenció de dades com pel que fa a la millora de la relació entre sectors. Amb la realització dels censos d’aquest any s’ha de consolidar i millorar el que ja s’ha aconseguit.

Durant els censos realitzats l’any 2021 es van comptabilitzar un total de 1.408 senglars al sector agrícola de les Gavarres i 935 al de Rocacorba. El nombre d’exemplars observats va ser exponencialment proporcional a l’evolució de l’estat dels conreus, i va ser màxim els dies anteriors i posteriors a la sega.

Tot i que els valors dels indicadors acordats no van arribar als valors mínims per fer-hi forçosament actuacions cinegètiques, davant de la presència de senglars als camps, l’entesa entre les parts va permetre que els caçadors duguessin igualment a terme actuacions de prevenció. Aquestes van tenir lloc majoritàriament els darrers mesos del seguiment i es van abatre, mitjançant batudes extraordinàries i actuacions nocturnes, un total de 122 exemplars al sector de les Gavarres i de 115 al de Rocacorba.

D’altra banda, el seguiment iniciat l’any passat ha fet que algunes societats de caçadors valoressin la necessitat de millora de l’efectivitat de les seves actuacions, i en alguns sectors s’ha propiciat la realització, durant la temporada hàbil, de batudes conjuntes. D’acord amb les dades proporcionades pel sector cinegètic, això ha permès constatar que durant la temporada 2021-2022 al massís de les Gavarres, per exemple, s’hagin caçat fins a 1.000 senglars més respecte a la temporada anterior.

Comissió de seguiment per a la zona

L’any passat es va constituir la Comissió de Seguiment de les poblacions de senglar a Gavarres i Rocacorba, amb dotze representants: tècnics de la Secció d’Activitats Cinegètiques del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, tècnics i representants de la Federació de Caça de Girona, representants dels sindicats agraris UP i JARC, i representants del Cos d’Agents Rurals.

En un total es varen fer quatre reunions en què es van efectuar el disseny, el seguiment i la valoració dels censos. També van permetre incorporar les modificacions que es van considerar oportunes per millorar-ne els resultats. Aquest 2022 s’ha reprès la Comissió de Seguiment amb el mateix format i està previst fer dues reunions ordinàries amb la possibilitat de tantes reunions extraordinàries com es consideri oportú. La primera reunió es va mantenir el mes de maig i es preveu fer la reunió de valoració el mes de setembre.

La Comissió vol ser un espai on poder plantejar les modificacions o debatre qualsevol inquietud de qualsevol dels sectors que participa en els censos, i també ha permès anar més enllà i tractar alguns temes d’actuacions o estratègies cinegètiques d’un abast més ampli.