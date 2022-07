El govern de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà), format pels equips municipals de Junts, PSC i PP, s'ha posicionat unànimement a favor de destitució del regidor Norbert Botella de l'equip de govern. Ho ha manifestat en un comunicat emès aquest dissabte, després que ahir divendres l'alcalde del municipi, Jordi Soler, afirmés que havia estat "una decisió". Ara, l'equip de govern en bloc l'acusa de generar tensió i abandonar "de manera temerària" les responsabilitats. Per la seva banda, el ja regidor a l'oposició es defensa assegurant que ha deixat l'equip de govern "per decisió personal" i que les desavinences han vingut motivades per "discutir decisions arbitràries" d'alcaldia. Botella assegura que "la coalició va néixer morta".

Continua la tensió entre l'equip de govern de Calonge i Sant Antoni, que des d'ahir governa el municipi en minoria, i el ja regidor a l'oposició Norbert Botella. Mentre l'executiu en bloc acusa Botella de "manca absoluta d'empatia" i de "no haver-se adaptat" a la forma de treballar de l'equip, el regidor dels Republicans assegura que es demana "acatament" a totes les propostes i no s'admeten "dissensions", ni dels polítics ni dels tècnics. En aquesta línia, afirma que "tothom que no entra al joc és castigat" i ho exemplifica amb el cas d'una treballadora afí a ERC que, segons sosté el regidor, hauria estat acomiadada per aquesta circumstància i no per amortització de la seva plaça d'interina com es va publicar.

Des de l'equip de govern es considera la feina de Botella "poc eficient" i se l'acusa d'haver abandonat "de manera temerària" les seves responsabilitats a l'ajuntament sobre les competències que tenia delegades com a regidor de Medi Ambient, Cultura i Ensenyament. Unes acusacions que Botella nega i contradiu, detallant els projectes que ha impulsat com la iniciativa Poble de Llibres o la creació d'una nova Escola de Música municipal. Assegura que han calgut dedicar-hi "moltes hores i esforç" i acusa l'alcalde d'haver "frenat projectes" com la creació d'un museu Tintin a la ciutat.

En el comunicat emès, l'equip de govern incideix de forma unànime en la "manca de lleialtat" de Botella que també hauria mantingut una actitud "egocèntrica" durant aquest any i mig de mandat en comú. Un comportament que hauria generat tensions internes sobretot els darrers mesos. Amb tot, consideren que el cúmul de desavinences han fet "insostenible" que el regidor dels Republicans es quedés a l'equip de govern i que, per això, han estat tots d'acord a destituir-lo.

Botella vincula la destitució, que manté que ha estat per decisió pròpia, a la falta de voluntat de cedir-li l'alcaldia els últims sis mesos de mandat (d'octubre a abril). El regidor ha presentat el document del pacte signat per l'alcalde, però considera ara que "mai van pensar-ho seriosament". Per això, diu, "la coalició va néixer morta" perquè "no se sustentava". El govern municipal no ha fet cap menció sobre el pacte i conclou en el comunicat que l'actitud de Botella "posava en risc l'estabilitat i el bon funcionament de l'equip de govern". Amb això, el govern de Calonge i Sant Antoni assegura que dona per tancat aquest tema.