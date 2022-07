Els Agents Rurals han informat aquest dissabte que s’han reobert els accessos als parcs naturals del Montgrí, el Cap de Creus i el massís de l'Albera. El dijous passat es va activar el nivell 3 del Pla Alfa a l’Empordà arran de l'elevat risc d'incendi, agreujat amb l’entrada de tramuntana. Ara s’ha desactivat, però el cos recorda que encara hi ha el nivell 2 del mateix pla activat a 10 comarques a Catalunya. Per això, demana “no abaixar la guàrdia”, tenint en compte que “nou de cada deu incendis estan relacionats amb l’activitat humana”. Precisament, un grup de persones han estat denunciades pels Agents Rurals al Berguedà per realitzar un foc d’esbarjo en terreny forestal, tot i que està prohibit.