Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) han signat un conveni de col·laboració amb EmpoRderats, l’associació LGTBI del Baix Empordà. L’objectiu del conveni és desenvolupar activitats relacionades amb la promoció i prevenció de la salut de les persones LGTBIQ+, així com impulsar la formació de professionals de salut per crear entorns d’atenció sanitària sensible a les necessitats específiques del col·lectiu. D’aquesta manera, SSIBE continua avançant cap a una atenció assistencial més inclusiva i centrada en la persona usuària. Segons SSIBE, sempre han treballat per a garantir i consolidar un sistema estable d'actuació que incorpori la inclusió i la diversitat, la perspectiva de gènere i d’orientació sexual i, en definitiva, que fomenti la igualtat d'oportunitats entre totes les persones, tant entre els professionals com cap als usuaris.

Amb seu a Castell-Platja d’Aro, EmpoRderats és l’associació LGTBI del Baix Empordà. Les seves principals línies de treball són la visibilització del col·lectiu, la creació d’espais de trobada, la participació en fòrums de debat i de promoció de polítiques i drets del col·lectiu, i finalment la col·laboració amb altres administracions i associacions per a crear sinergies i promoure accions.