Tot i que els infants i adolescents han sigut els menys damnificats per la pandèmia i, generalment, han passat la malaltia de forma asimptomàtica o lleu; n’hi ha que no s’han deslliurat de patir la covid-19 persistent, malaltia encara molt desconeguda i molt invisible, però que es pot convertir en un autèntic malson per als qui la pateixen.

Encara es desconeix el temps de duració, entre molts altres aspectes, però l’any passat Salut va publicar una guia clínica pionera per atendre les persones que presenten aquesta simptomatologia i que està servint de model per a detectar les seqüeles.

Des de fa un any, el Trueta ha creat un equip multidisciplinari d’especialistes per tractar la problemàtica en nens i adolescents de la Regió Sanitària de Girona. Abans havien d’anar a una unitat específica que s’havia creat a l’hospital Germans Trias i Pujol o bé els derivaven a especialistes del Trueta, depenent de la patologia que tinguessin. «Ens vam adonar que calia crear un equip d’especialistes amb un pediatre referent per atendre necessitats que anaven sorgint, és per això que ens vam unificar», explica a aquest diari Maria Gómez, pediatra adjunta. A l’equip també hi ha Judit Salavedra, neuropsicòloga pediàtrica, i Natàlia Artigas, psicòloga pediàtrica. A més, reben el suport d’altres especialistes.

En aquests últims mesos, s’han atès una vintena de pacients, la majoria adolescents d’entre 11 i 15 anys. Els símptomes més freqüents són fatiga i falta de concentració o l’anomenada «boira mental». La primera patologia es tracta amb rehabilitació física al Güell i Gómez destaca que «hem notat molta millora perquè van guanyant massa muscular». El segon aspecte, segons detalla Salavedra, «es tracta amb rehabilitació neuropsicològica, a través d’exercicis neurocognotius, que es poden fer des de casa, ja que molts cops ens trobàvem que quan havien de venir a la consulta no es trobaven bé». La neuropsicòloga afegeix que «hi ha casos en què la funció atencional està debilitada i fan les tasques amb lentitud». Paral·lelament, hi ha afectats que també tenen mals de caps intensos, taquicàrdies, dolors toràcics i articulars, febrícula, males digestions i pèrdua de gust i olfacte.

«Realment hi ha símptomes incapacitants, ens trobàvem amb pacients que al principi ni es podien aixecar del llit per anar a l’institut i, si feien l’esforç, l’endemà en patien les conseqüències amb molt cansament», explica Gómez, qui concreta que la patologia se sol manifestar a través de brots tot i que la majoria d’afectats han anat millorant amb el pas del temps i, inclús, recentment han donat dues altes perquè no han aparegut símptomes durant llargues temporades.

Importància de la teràpia

Natàlia Artigas destaca l’afectació emocional causada per la Covid persistent. «Es barreja la patologia i l’adolescència, molts d’aquests joves han deixat d’anar a l’institut i s’aixecaven amb l’angoixa de no saber com es trobarien cada dia ni fins quan duraria, això crec que és el que els preocupa més», explica la psicòloga, qui afegeix que «la majoria han acabat acceptant que hi han de conviure i que hi ha coses que no podran fer, almenys durant una temporada». És per això que, des del Trueta, han organitzat teràpies grupals per fer-los acompanyament emocional a través de tècniques de relaxació, entre d’altres. Totes tres professionals es mostren esperançades i, prova d’això, és que des de fa dos mesos no han atès nous pacients. «Encara hi ha moltes coses que no coneixem, però esperem que aquesta bona dinàmica segueixi», conclouen.