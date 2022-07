L’increment de la xifra de contagis i hospitalitzacions, unit a la pujada de baixes entre els sanitaris i l’inici de les vacances, han tornat a posar en tensió el sistema sanitari. Fa dues setmanes els contagis de coronavirus van començar a créixer de forma considerable i els experts van pronosticar que el pic s’assoliria quinze dies més tard, tenint en compte l’impacte de la subvariant BA.5 de l’òmicron i l’augment de la interacció social, amb la festivitat de Sant Joan i l’arribada de l’estiu.

Aquesta setmana, doncs, segons les previsions d’experts, s’hauria assolit el pic tant a Catalunya com a Girona. En aquest darrer cas, és cert que els casos han continuat pujant però han experimentat un augment menys brusc que l’anterior setmana. En concret, s’han diagnosticat 3.204 positius i, d’aquests, 1.234 tenen més de 60 anys. Per tant, la incidència continua sent més elevada en població d’edat avançada.

D’altra banda, les últimes dades publicades pel Sivic, el nou Sistema d’Informació per la Vigilància d’Infeccions a Catalunya, constaten que la incidència de nous casos de covid va baixar de 441 casos per 100.000 habitants la setmana del 20 al 26 de juny a 414 la setmana següent a Catalunya.

Cal tenir present, però, que el creixement es troba en el punt més alt i encara es poden diagnosticar molts més positius. I és que, segons les previsions del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, els contagis començarien a baixar a partir d’aquí a una setmana aproximadament. Això seguint el paràmetre observat a Portugal, que va patir l’onada abans, i que, en arribar al pic, va estar unes dues setmanes en fase d’estabilització.

El conseller ha dit que encara se’n sap molt poc sobre la nova subvariant trobada a l’Índia. També ha insistit en la necessitat d’avançar la quarta dosi de la vacuna per als més vulnerables.

Sobre les reclamacions al Ministeri de Sanitat per poder tenir més professionals, ha lamentat que el govern espanyol no està legislant sobre això que pot fer i, en canvi sí sobre aspectes que són competència de les comunitats. Argimon manifesta que «costarà» fer entendre al govern espanyol la necessitat de modificar la legislació i precisament ell ha defensat que cal un amirad legislativa i de canvi a mig i llarg termini, a banda d’un pla de xoc i més recursos.

Paral·lelament, ha pronosticat un estiu amb un sistema sanitari «atapeït» per la setena onada. Manifesta que «la gent està molt cansada», hi ha unes 2.000 persones de baixa i més de 2.000 ingressades, amb perfils diferents -no ingressen per covid, sinó amb covid- que fan que les estades mitjanes siguin més llargues i s’hagin de fer aïllaments en planta.

També ha assegurat que l’atenció primària està «molt tensionada». És per això que ha reivindicat «un gran acord de país» per impulsar canvis en el model sanitari en diferents àmbits.

Precisament dilluns Argimon va enviar una carta a la ministra de Sanitat Carolina Darias, perquè abordi la manca de professionals i l’infrafinançament crònic. Tot i que el conseller ha assegurat que Darias ja li ha respost, no ha volgut fer pública la resposta que ha obtingut ni tampoc valorar-la.

Sistema sanitari «en perill»

D’altra banda, el Consell Científic Assessor de la Covid ha alertat que els efectes de l’increment de casos podria portar a «saturar» el sistema sanitari aquest estiu. Ho diu en el darrer document de consideracions de la situació epidemiològica, on demana vetllar perquè la població segueixi «estrictament» l’obligatorietat de la mascareta en instal·lacions sanitàries, transport públic i farmàcies.

En la situació actual, reclama a Salut que parli «clarament» de la setena onada i que reforci la comunicació de tot el que se’n deriva durant l’estiu. Els experts creuen que ha de quedar clar que la ‘nova normalitat’ «no necessàriament serà igual a la que hi havia abans». A més, ha apostat per revisar» la possibilitat d’avançar la quarta dosi als més vulnerables.