L’estiu de 2021 va ser el «més difícil dels últims 20 anys», segons les paraules textuals del conseller d’Interior Joan Ignasi Elena. A la demarcació gironina es van declarar 112 incendis que van cremar 615,69 hectàrees, la majoria de les quals forestals (568,20 ha). Gran part dels incendis van afectar l’Alt Empordà, que va sumar 493,30 hectàrees cremades. Al Baix Empordà se’n van cremar 109,16, i la resta de comarques van patir diversos incendis però amb una afectació que entre totes suma 13 hectàrees. La comarca on es van produir més focs va ser el Baix Empordà, amb un total de 40, i per darrere hi ha l’Alt Empordà (29), el Gironès (27), la Selva (9), la Garrotxa (4), el Ripollès (2) I per últim el Pla de l’Estany (1).