Retencions a Llagostera i Lloret de mar. Segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit, la C-35, al seu pas per Llagostera, hi havia dos quilòmetres de retencions en direcció a les platges i quatre més a la C-63, a Lloret de Mar. També hi va haver cues a l’autopista AP-7 (imatge).