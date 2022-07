Un total de 23 associacions han creat la Federació Animalista de les Comarques de Girona amb l’objectiu de «defensar i protegir el benestar dels animals i els seus drets» i «fomentar la formació i professionalització dels seus voluntaris», així com donar-los visibilitat per la tasca que fan diàriament «de forma totalment altruista i desinteressada».

Hi ha entitats de l’Alt Empordà, del Baix Empordà, de la Selva, del Gironès i del Pla de l’Estany. La majoria treballen amb animals i gossos, però també amb fures i amb ocells. Tanmateix, l’agrupació està oberta a qualsevol associació que tingui per tasca el benestar de qualsevol espècie.

La nova federació s’ha constituït després d’una trobada a la casa dels Animals de Figueres i esperen que «en un futur proper s’hi vagin sumant més entitats». En un comunicat, exposen que la Federació ha nascut «fruit de la situació de desamparament de moltes associacions animalistes locals, provocada per la manca parcial o total de suport per part dels ajuntaments corresponents, així com dels desgast emocional que pateix el seu voluntariat en el desenvolupament de tasques de rescat, alimentació i cura dels animals abandonats al carrer». De fet, entre els objectius dels associats hi ha també «defensar els drets de les associacions membres i representar els seus interessos».

Una de les tasques que preveu tirar endavant la nova agrupació d’entitats serà «vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció animal». En aquest sentit, els impulsors volen «fomentar el compromís de l’administració i els ens locals en el compliment de la Llei de Protecció dels Animals» i es «proposarà «una col·laboració positiva i estreta per treballar conjuntament per aquesta finalitat».

Tanmateix, la Federació vol agrupar qualsevol associació animalista, ja sigui de gats, gossos, fures o altres espècies, com per exemple l’associació Ave Fenix, ubicada a Banyoles i que es dedica a protegir aus exòtiques i que també s’ha unit al projecte. En aquest sentit, la federació donarà suport a totes els associacions federades, facilitant protocols d’actuació, assessorament i altres eines relacionades amb la seva activitat.

A l’Alt Empordà hi ha les cinc associacions que han entrat a la Federació: Amics dels Animals de Cadaqués, Sol Gat l’Escala, Garrigats de Garriguella , 4 Potes de Palau Savardera i Bigotis de Vilajuïga.

Pel que fa al Baix Empordà, hi ha vuit entitats de vuit poblacions: Els Bons Gats d’Albons, Gat i Cua de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Bisbal Gat, Adopta Gats Baix Empordà de Palafrugell, Progat Palamós i Sant Joan, Progat Platja d’Aro-Gats Sense Llar, Fauna i Flora en memòria de Gonzalo Mediavilla Sabaté de Platja d’Aro, 4 Gats de Regencós i Gats d’Aro CPS de Santa Cristina d’Aro.

De la comarca del Gironès hi ha inscrits Gats de Girona, Girogats de Girona, Gats 108 de Llagostera i l’Entitats Animalista de Salt. Respecte a la comarca de la Selva, a la federació hi ha cinc associacions: SOS Cat’s de Caldes de Malavella, Gattejades de Riells i Viabrea, l’Associació Animalista Can Fornaca de Riudarenes, Guillacats de Sant Hilari Sacalm i Amics dels Gats Colomencs de Santa Coloma de Farners. Finalment, hi ha l’esmentada Ave Fenix del Pla de l’Estany.