Nens ente l’escola i la universitat

Amb només sis anys, el gironí O.L. (prefereix restar en l’anonimat) va escriure el seu primer llibre. «Deia que si la gent llegia era gràcies a que hi havia persones que escrivien», recorda la seva mare. Així que va agafar paper i llapis i va començar a fer volar la imaginació. «Però el seu cervell anava més ràpid que la seva mà, i vam optar perquè ell em dictés el text i jo l’anava picant a l’ordinador tan ràpid com podia», explica. El van imprimir, enquadernar i, de fet, el volum està a la venda. Mesos més tard, una inquietud va reclamar la seva atenció. «Estava molt preocupat perquè deia que la societat s’estava carregant la vegetació i, si l’extingíem, ens quedaríem sense oxigen», sosté la mare. I es va documentar per a idear una solució: «Es va inventar una fàbrica d’oxigen i va desenvolupar com es podria transportar a nivell mundial».

La que pot semblar una història excepcional és, de fet, una radiografia dels estímuls que necessiten els alumnes superdotats: reptes. «Constantment has d’estar buscant nous reptes per a mantenir-los motivats», assegura la mare. I aquesta, de fet, va ser la premissa per a «accelerar-lo» un curs, en concret, de 2n a 4t de Primària. «A classe sentia que m’avorria molt, de seguida aprenia el que ens ensenyaven però veia que no avançàvem, que seguíem estudiant allò mateix», afirma ell. «I com que s’avorria, feia de relacions públiques», sosté la mare. «Desconnecten i es capbussen en el seu món perquè allà, amb els seus pensaments i teories, s’hi senten més a gust», explica. Aleshores, d’acord amb l’escola, li van fer unes proves per detectar si es tractava d’un alumne amb altes capacitats. «És un procés que requereix la valoració d’un psicòleg per determinar si amb el seu estat emocional i de maduresa, l’acceleració seria positiva o negativa, perquè només és factible si és una necessitat real», indica la mare. En aquest sentit, aclareix que «no es tracta només de tenir bones notes, sinó que s’ha de buscar l’equilibri entre la part emocional i l’acadèmica», assegura. Però en el seu cas, el psicòleg va donar el vist-i-plau. «Jo m’ho vaig voler pensar, però ràpidament vaig dir que sí», recorda ell. «Vèiem que era necessari, són un perfil de nens que quan estan motivats són capaços de fer tot el que es proposen, quan alguna cosa els interessa els absorbeix, poden passar-se buscant informació tota la nit», explica la mare. I aquest, assegura, és el seu moment de «màxima felicitat». En canvi, la manca de motivació els fa estar «irritables» i «tristos».

Per a evitar-ho, van apuntar alt. En concret, a la universitat. «L’any passat, cada setmana assistia a les classes de Física del grau en Enginyeria Agroalimentària de la Universitat de Girona», explica. Ho feia de manera telemàtica, de fet, des de l’escola. «Em deixaven una aula i em connectava a la classe com a oient. Al principi estava una mica nerviós, però de seguida ja vaig veure que ho podria seguir bé», explica ell. Al principi, confessa, als companys de classe se’ls va fer «una mica estrany», però assegura que després «ja s’hi van acabar acostumant». Amb tot, la mare celebra que ha estat una «gran oportunitat per créixer i obrir nous horitzons». De fet, reconeix que és com un «camaleó»: «Copia molt del seu entorn, s’adapta en funció de l’edat i el perfil de les persones amb les que està interactuant».

Aquesta, de fet, va ser una prova pilot de tres mesos on també hi va participar un altre alumne superdotat: en R.R (que també prefereix mantenir l’anonimat). Amb 5 anys, recorda la seva mare, «li agradava experimentar la gravetat, omplia ampolles d’aigua a diferents nivells i estudiava com queien a terra». Amb 9 anys es va començar a «autoformar» i després el van accelerar de curs, de 4t a 6è de Primària. Ara, amb 16 anys, ja és la segona vegada que assisteix com a oient a una assignatura universitària. I és que al 2020, va participar en una matèria del grau d’Informàtica. «Ha estat una gran oportunitat per a adquirir nous coneixements i alimentar la meva curiositat més enllà de l’àmbit escolar», assegura ell, i afegeix que l’experiència li ha obert una finestra per a conèixer de primera mà «com és l’educació en l’àmbit universitari».

Per la seva banda, les mares asseguren que aquesta aventura els ha permès «aprendre la cultura de l’esforç». «És com si tens un Ferrari però vas amb un 600: el seu cervell s'acostuma a no esforçar-se, a no organitzar-se, i això a la llarga els acaba passant factura», alerten.

Segons el president de l’associació Fanjac, Teo Jové, els estudis apunten que «més del 30% dels nens amb altes capacitats acaben amb fracàs escolar, un altre 30% no pot arribar a desenvolupar el seu potencial acadèmic i només el terç restant acabaran sent persones plenes perquè hauran pogut desenvolupar les seves capacitats».

Trencar el prejudici

Les dues mares volen que l’experiència dels seus fills serveixi de precedent per trencar estereotips. «La gent s’imagina que són nens reservats que es passen el dia estudiant, però els nostres fills són molt sociables, extravertits i oberts». En aquest sentit, tot i que els alumnes admeten que el primer dia de classe del nou curs (un més del que els pertocava) se’ls va fer «una mica estrany», «de seguida» es van adaptar «molt bé» amb la resta de companys. A més, el president de Fanjac assegura que «circulen moltes teories falses». En aquest sentit, defensa que els nens amb altes capacitats «poden suspendre tant o més que la resta, no ho saben tot perquè ningú neix ensenyat, el que tenen és més capacitat per a absorbir i relacionar la informació, però necessiten mètodes i acompanyament com qualsevol altre nen».

Manca de detecció

A més, Jové alerta que els estudis apunten que les persones amb altes capacitats representen fins al 20% de la població. En aquest sentit, assenyala a la manca de detecció com un dels principals problemes. «A les escoles no es fa cap anàlisi de les capacitats dels alumnes, s’haurien d’invertir molts més recursos per a detectar els perfils i poder-los atendre adequadament, tinguin la capacitat que tinguin», sosté. De fet, assegura que a Catalunya es detecta «menys d’un 1%» dels alumnes amb altes capacitats.

Ara, avança que tenen programada una intervenció al Parlament de Catalunya per a «donar a conèixer la realitat de les altes capacitats, perquè encara és una gran desconeguda». A més, volen «reclamar que aquests alumnes siguin atesos de forma adequada» i també presentaran una bateria de propostes, entre elles, la creació de centres de recursos específics perquè docents i famílies «sàpiguen com han d’actuar». «Els mestres tenen una formació per a un perfil d'alumne mig, no saben què han de fer quan un alumne té menys capacitats o en té més», lamenta.