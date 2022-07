El creixement de contagis està afectant de forma equitativa a tot Catalunya, tot i que hi ha algunes comarques que despunten. En el cas de la Regió Sanitària de Girona, el Ripollès és la que acumula una taxa de positius més elevada, en proporció a la població. A més, el risc de rebrot supera els 1.000 punts i es tracta d’una de les dades més elevades de Catalunya. De fet, el nombre de positius s’ha multiplicat per quatre en dues setmanes, passant de 26 a 92 casos. A més, segons la darrera actualització, hi ha quatre pacients ingressats, mentre que fa quinze dies no n’hi havia cap.

La segona comarca que es troba en pitjor situació és la Garrotxa i, la que té millors dades, és l’Alt Empordà. Tot i que l’atenció primària és la que té més gruix d’ingressats, els hospitals gironins també estan notant un augment de pressió assistencial La Corporació de Salut del Maresme i la Selva actualitza les dades setmanalment. A l’hospital de Blanes, respecte a l’últim recompte (30/06), s’han comptabilitzat 22 ingressos i 12 altes, 3 dels quals són pacients que ja han negativitzat, però continuen ingressats al centre, i 1 és un trasllat en un altre centre sanitari. S’ha comptabilitzat una defunció. Pel que fa al sociosanitari de Blanes, respecte a l’últim recompte, no s’ha registrat cap nou cas, i s’ha comptabilitzat una alta, que correspon a un trasllat en un altre centre sanitari, i una defunció. Actualment no hi ha cap cas positiu al centre. Al sociosanitari de Lloret s’han comptabilitzat 4 pacients positius en la darrera setmana. Tenint en compte tots els centres de la Corporació, entre els quals hi ha l’hospital de Calella, hi ha 38 professionals positius.