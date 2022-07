Salut ja ha acompanyat 144 persones transgènere a Girona en menys d’un any

La posada en marxa de la primera Unitat de Trànsit de la Regió Sanitària de Girona està resultant ser tot un èxit, segons afirmen els professionals que en formen part. De fet, des que va començar l’octubre passat fins a l’actualitat, s’han acompanyat 144 persones. Un dels principals objectius pels quals es va posar en marxa era evitar que aquelles persones que volguessin fer un canvi de gènere i, com a conseqüència, necessitessin acompanyament mèdic, quirúrgic, psicològic i/o social, ja no caldria que s’haguessin de desplaçar fins a Barcelona, tal com passava fins fa pocs mesos.

«Totes les persones que acompanyem han agraït molt que ja no hagin de desplaçar-se, millora molt la qualitat de vida i per part de les associacions la unitat també ha tingut molt bona rebuda», explica a Diari de Girona Carlota Alepuz, ginecòloga de la unitat.

D’aquests usuaris, alguns ja havien començat el trànsit a Barcelona i d’altres, a Girona. Aproximadament entre un 60 i 70% l’estan desenvolupant. De totes maneres, Alepuz matisa que «el trànsit no s’inicia a la consulta sinó quan la persona s’adona que la seva identitat de gènere no és la que sent; cal tractar-ho amb més fluïdesa», remarca.

La unitat està ubicada a les dependències de l’ASSIR Gironès-Pla de l’Estany (Atenció Sexual i Reproductiva) al Centre de Salut Güell de Girona, des d’on atén tots els dijous, i compta amb professionals de ginecologia, pediatria endocrinològica, endocrinologia, psicologia, treball social i llevadores. També hi ha professionals de medicina de família i, en cas de necessitat, altres especialitats com ara urologia, cirurgia plàstica, otorrinolaringologia i rehabilitació.

D’entrada, les visites només es feien els matins però s’han ampliat a les tardes per atendre tota la demanda. «Iniciar aquest procés no consisteix només a seguir un tractament farmacològic, engloba molts més aspectes fonamentals i si no fóssim professionals de moltes disciplines diferents, la unitat no tindria sentit», exposa Alepuz.

També es potencia una bona accessibilitat. És per això que per poder ser atès no cal passar per diversos professionals, sinó que es pot demanar per correu electrònic. També es pot fer per derivació directa dels metges de l’especialitat de família i comunitària o els pediatres d’atenció primària, en el cas que el sol·licitant sigui menor d’edat. «Pràcticament la meitat de persones que han vingut ha sigut per pròpia voluntat, perquè han sentit a parlar de la unitat, però també hi ha una altra gran part que ve derivada des de l’atenció primària», diu Alepuz.

La metgessa insisteix que tothom pot demanar assessorament a través del correu electrònic. «També ens han escrit professors i familiars perquè els donem suport sobre com assessorar les persones properes que viuen un procés de trànsit», indica.

Teixit associatiu

D’altra banda, si hagués de destacar alguna complexitat, la ginecòloga lamenta que «el fet que fins ara tot aquest servei estigués centralitzat a Barcelona va fer que hi hagués més força des d’allà en l’àmbit associatiu». Malgrat tot, apunta que des de fa mesos «hi ha més activisme» a Girona i això «en part és gràcies a la unitat, però també al progrés de la societat». Respecte a això, Alepuz puntualitza que estan treballant per fer de «nexe» amb les associacions per fer «més força».

Respecte a la nova llei trans, la ginecòloga no es vol avançar a fer valoracions perquè encara s’ha d’aprovar, però sí que celebra que hi hagi canvis. «Per qualsevol cosa petita que es faci ja serà millor que no fer res», valora. Un dels aspectes que considera que s’ha d’eliminar és el fet que per demanar el canvi de sexe al DNI exigeixin dos anys de tractament hormonal i un certificat que confirmi que la persona interessada presenta disfòria de gènere. «Això és un dels canvis que es contempla però no sabem com es farà, el que està clar és que no podem seguir igual ni que el canvi de sexe s’estigmatitzi d’aquesta manera», apunta.

En definitiva, la ginecòloga recorda que «encara hi ha molta feina per fer des del punt de vista de la societat», però puntualitza que «el més important és tractar-nos amb respecte i no posar etiquetes, ja que només d’aquesta manera avançarem realment i les persones que viuen el procés de trànsit se sentiran realment acompanyades».