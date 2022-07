Diversos estudis científics han assenyalat que al voltant del 10-20% de tota la població amb Covid-19 presenten símptomes de la infecció més enllà de les quatre setmanes i una proporció menor, ho fan durant mesos. Aquestes conseqüències de la malaltia han estat considerades com a simptomatologia de covid persistent. La malaltia afecta aproximadament uns 300.000 catalans, dels quals el 80% són dones. De fet, en el cas dels pacients pediàtrics passa un fet similar, ja que de la vintena de pacients que atenen al Trueta, la majoria també són noies.

En el primer congrés a Barcelona dedicat a la problemàtica qu s’ha fet recentment, es va destacar que entre els símptomes més comuns que presenten els afectats, hi ha la fatiga, el cansament extrem, l’ofec, les taquicàrdies, el dolor toràcic o el dolor articular. La coordinadora de la unitat de covid persistent de l’Hospital Germans Trias i Pujol, Lourdes Mateu, recorda que no tots «es comporten igual». Un altre aspecte generalitzat, però, és el desànim: «a l’inici tens l’esperança que et curaràs aviat, però quan fa dos anys que no et trobes bé, és normal que estiguis desanimat».

A més existeix una segona incertesa de no saber si et curaran o no», afegeix. En aquest sentit, també recorda que molts d’ells poden presentar «símptomes molt inespecífics». «Com que encara hi ha professionals que no coneixen prou la malaltia, s’han sentit moltes vegades abandonats» ha afirmat. Pel que fa a les persones reinfectades pel virus – que ja tenien covid persistent – evolucionen bé i la major part «es queden igual». «Sí que hi ha un empitjorament durant la fase aguda de la nova reinfecció i després els símptomes continuen igual», detalla.