L’entitat alerta que aquesta zona de la platja de Pals és «la més natural i menys urbana», on habitualment s’hi ha fet nudisme i on mai s’havia autoritzat cap guingueta. Consideren que la nova instal·lació pot provocar conflictes perquè els banyistes busquen tranquil·litat i poder sentir-se a gust passejant-hi despullats. Així ho explica un membre de Salvem la Platja de Pals, Marc Rambla, que afegeix que des de l’associació s’espera que «es potenciï el parc natural per sobre del negoci». Un precedent de conflicte d’una guingueta ubicada en una cala freqüentada per nudistes és la de l’Illa Roja a Begur.