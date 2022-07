Facua ha denunciat el col·lapse en l’oficina per renovar o emetre el DNI o el passaport a Girona, on es triga dos mesos per obtenir una cita. L’associació de consumidors ha reclamat al Ministeri d’Interior que cobreixi les 2.500 places vacants de personal no policial per alleujar la càrrega de feina d’aquestes oficines arreu d’Espanya amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits.

L’associació ha demanat, a més, que es millorin les condicions laborals del personal no policial i se’ls doti dels mitjans tècnics «suficients» perquè puguin exercir la feina amb garanties.

La presidenta de Facua, Olga Ruiz, va presentar aquest dijous els resultats d’un estudi que analitza la situació de les oficines d’expedició a les 95 unitats de documentació que hi ha repartides entre les 50 capitals de província, a més de Ceuta i Melilla. Els resultats d’aquest informe els van enviar al defensor del poble, Ángel Gabilondo, i al ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Del total de les oficines consultades, 23 tenen disponibilitat per al setembre. «És a dir, pràcticament en una de cada quatre unitats l’usuari ha d’esperar fins a dos mesos per poder fer el tràmit», va criticar.

Entre les oficines que es troben més congestionades hi ha les quatre que hi ha a Sevilla capital, cinc de les set que hi ha a Barcelona o dues de les tres de València i de Màlaga. A més d’aquestes grans ciutats, també es dilata la cita fins a dos mesos en altres de mida més petita com Girona, Conca, Ciudad Real, Melilla o Logronyo.

De les gairebé cent unitats que han estat analitzades, 46 ofereixen cita prèvia en diferents dates d’agost. D’aquesta manera, a gairebé la meitat de les oficines que hi ha a les 50 capitals de província i ciutats autònomes «cal esperar el mes que ve per poder tancar una data».

Entre aquestes oficines amb dates lliures a l’agost n’hi ha dotze de les catorze que hi ha a Madrid capital, tres de les cinc que hi ha a Saragossa, les dues de Las Palmas de Gran Canària o les dues de Santander.

També donen cita ja per a dins d’un mes dues de les tres unitats de documentació que hi ha a Valladolid i a Granada, i les oficines d’altres ciutats de mida mitjana com Almeria, Burgos, Albacete, Castelló, Badajoz, Huelva, Lleida, Jaén, Càceres, Toledo, Pontevedra, Ceuta o Osca.

Cites properes

Un total de 26 oficines de les 95 analitzades ofereixen cita prèvia al llarg del mes de juliol. Entre aquesta vintena d’unitats de documentació que no estan saturades hi ha les dues de Palma, o una a ciutats com Madrid, València, Saragossa, Màlaga o Múrcia.

Així, la majoria de les oficines que tenen disponibilitat en les tres setmanes vinents es troben en ciutats de mida mitjana com Còrdova, Pamplona, Lleó, Àvila, Palència, Lugo, Sòria o Terol.

Hi ha algunes ciutats com Zamora, Cadis, Salamanca, Segòvia o Sant Sebastià que ofereixen la possibilitat d’obtenir una data per renovar o expedir el DNI o passaport pràcticament d’un dia per l’altre.