La secció sindical del SAP-FEPOL a Girona denuncia "inseguretat en l'atenció a la ciutadania" a la comissaria compartida de Banyoles. El sindicat assegura que el personal que hi ha a recepció no pot escoltar què li diuen des de l'altre costat del vidre, perquè a la barrera que ja fa la mampara s'hi afegeixen el soroll ambiental, el dels aparells informàtics i electrònics o les converses per emissora. Això comporta que els qui van a comissaria es vegin obligats "a cridar molt perquè se'ls pugui entendre", diu el sindicat. I que les persones que en aquell moment hi ha la sala d'espera "s'assabentin del què succeeix" i la gent, per tant, "pateixi una greu manca d'intimitat i, el que és encara més greu, una nova victimització". Per evitar aquestes situacions, diu el SAP-FEPOL, els agents de recepció han de sortir a fora per poder parlar amb la ciutadania. Cosa que, critica el sindicat, "genera una greu inseguretat", perquè els mossos i els policies locals "perden tots els elements de protecció que té la zona de recepció". El sindicat recorda que, a principis de gener, un home va entrar armat amb un ganivet a la comissaria de Banyoles i el van haver de reduir amb una pistola elèctrica. També insisteix en què es continua en nivell 4 d'alerta antiterrorista. "Fàcil solució" A parer del SAP-FEPOL, el problema a la comissaria de Banyoles té "fàcil solució", perquè n'hi ha prou amb instal·lar un intèrfon a la recepció per "fer que la comunicació sigui fluida i garantir la privacitat de la ciutadania". A més, el sindicat policial també reclama traslladar la sala d'espera per "restablir aquesta manca de seguretat" i evitar que hi pugui haver "noves victimitzacions" (perquè la gent escolti allò que expliquen els altres).