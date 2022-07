Els biòlegs i submarinistes de la Fundació Alive han observat per primera vegada la floració dels prats marins de gram que hi ha al golf de Roses i a Pals. Segons destaca l'entitat, la troballa és "significativa", perquè tot i que els herbassars d'aquesta fanerògama es reprodueixen sobretot de manera asexual (amb rizomes i estolons), haver vist que a l'Empordà el gram també fa flors i fruits contribueix a enriquir la població d'aquesta planta. "Fins ara es desconeixia si aquests prats tenien només individus del mateix sexe; ara, però, després de confirmar que es poden reproduir de manera sexual, això fa que es generi més variabilitat genètica a través de les llavors", subratlla la Fundació Alive.

La floració dels prats de gram del golf de Roses i de Pals s'ha observat durant immersions fetes aquest mes de juny. És la primera vegada, subratlla la fundació, que es veu com aquesta fanerògama marina floreix a l'Empordà.

L'equip de biòlegs i submarinistes de l'entitat havien intentat descobrir la floració dels prats submergits d'ençà que van començar a fer-ne seguiment. Al novembre de l'any passat, de fet, Alive i l'associació Biosfera -que se centra a estudiar el carboni blau de l'herbassar de Roses- ja van trobar fruits d'aquesta fanerògama marina. "Cosa que era una prova irrefutable que, durant la primavera, hi havia hagut flors", explica la fundació.

De totes maneres, els investigadors van haver d'esperar-se fins gairebé l'estiu per trobar-les. Va ser el 19 de juny passat quan per primer cop es va poder fotografiar la flor masculina de l'espècie (la Cymodocea nodosa). La troballa es va fer durant una jornada de ciència ciutadana on van participar-hi biòlegs, naturalistes i fotògrafs de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques.

I a finals de mes, durant el seguiment dels refugis del projecte 'Un pop de gram' al golf de Pals, els investigadors també han observat una flor masculina d'aquesta fanerògama.

Tant asexual com sexual

El gram és una planta marina dioica; és a dir, amb individus mascle i femella diferenciats, que es reprodueix tant de manera asexual (a través dels rizomes) com sexual (mitjançant les flors). La masculina, dos estams plens de pol·len de color marronós, és una flor discreta, petita, molt enganxada al sediment i amb una curta durada, el que dificulta la seva observació. La femenina és minúscula i pràcticament invisible a ull del bussejador.

Les flors es pol·linitzen gràcies als corrents marins, duent a terme la reproducció sexual amb la finalitat de colonitzar nous territoris i crear variabilitat genètica. Tot i això, majoritàriament els herbassars de gram es reprodueixen de maner asexual (els rizomes van creixent i creen estolons, que s'entrecreuen fins a formar prats densos).