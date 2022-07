«El que no farem és parlar de rumors o escampar-los. No ens consta formalment cap mena d’entrada que ens faci avinent l’adquisició i encara menys una voluntat de fer-hi res». El tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, es referia a la piulada que l’exalcalde, Joaquim Nadal, va piular fa uns dies: «Circulen rumors alarmants sobre el convent de les Caputxines de Girona. Sembla, sense confirmar, que un grup inversor l’ha comprat. Ha arribat l’hora de les requalificacions? Esperem que l’Ajuntament estarà vigilant i no desaprofitarà aquesta oportunitat». Sílvia Paneque (PSC), com Cristina Andreu (Guanyem) van preguntar què hi havia de cert.

El convent de les Caputxines, situat a la pujada del Rei Martí, és un dels grans edificis buits del Barri Vell, des que hi van marxar les monges a inicis del 2017. Està qualificat com a equipament. Martí va dir que, arribat el cas, si hi hagués canvis a l’actual ús religiós, se n’hauria de parlar al ple.