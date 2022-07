El president de la Societat Espanyola d’Immunologia (SEI), Marcos López Hoyos, apel·la sobre la necessitat de portar la mascareta a interiors i avisa que «en dues o tres setmanes hi haurà molt impacte hospitalari» i «problemes d’assistència» com a conseqüència de la setena onada, que, al seu parer, tindrà una incidència més elevada que la produïda al Nadal.

Ha assegurat que hi haurà un increment important de la transmissió de la variant òmicron i denuncia que la falta de mesures podria portar molts problemes en les properes setmanes.

López Hoyos, director científic de l’Institut d’Investigació Sanitària de Valdecilla (Idival), creu que la variant òmicron «ha vingut per quedar-se» i destaca que tot i que la covid acabarà essent un virus similar al de la grip, recorda que aquesta també «mata cada any». A diferència, puntualitza que la grip es concentra en una època de l’any mentre que l’òmicron és atemporal.

López Hoyos no creu que la dosi addicional de la vacuna sigui necessària per a la població general, però defensa que les vacunes que s’apliquin siguin les que han estat adaptades per a les variants.

Una altra bona eina que recomana seguir aplicant és la de fer «quarentena social», diu que deixar d’anar a treballar podria paralitzar el país, però evitar contagis entre cercles propers o reduïts és responsabilitat de la població.

A judici propi, creu que la comunitat sanitària i científica ha respost molt bé a tots els reptes que ha comportat el virus i que ara disposen de prou experiència per «controlar millor» la malaltia.

Tot i així demana que es tronin a introduir eines per valorar la resposta immunitària i reivindica el cansament d’aquells qui treballen a primera línia contra el coronavirus perquè encara avui «és el dia a dia».

Per aquesta mateix raó, apel·la per l’ús de la mascareta a interiors, encara que la ciutadania també comenci a estar-ne cansada d’aquesta situació, «quan m’he relaxat, és quan m’he infectat».